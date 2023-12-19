Вторник, 19 Декабря 2023 17:09

АрмИнфо. В Армении будут сниматься фильмы и сериалы для NETFLIX. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил, что председатель Постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Сисак Габриелян.

Он подчеркнул, что подобные достижения были обусловлены недавнимиизменениями в законе о кино, что делает Армению привлекательной страной для кинопроизводства. В этой связи парламентарий сообщил, что в профильном министерстве был подписан меморандум о сотрудничестве с представителем известного немецкого актера Тиля Швайгера.

Согласно источнику, в Армении будут сняты три фильма: Underdog, Dead by Dawn и Collapse ( 8-серийный фильм Netflix). Начало съемок запланировано на начало года. По мнению специалистов, в локационном плане наша страна вполне подходит для кинопроизводства, поскольку здесь в одно время можно увидеть и заснеженные горные пейзажи и тающий от жаркого солнца асфальт, опустошенные деревни и заброшенные фабрики, но вместе с тем красоту архитектуры и улиц.