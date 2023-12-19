Вторник, 19 Декабря 2023 16:59

АрмИнфо. На 76 году жизни скончался один из лучших бомбардиров армянского футбола Николай Казарян. Информацию о кончине футболиста подтвердили в больнице, в реанимационное отделение которой Казарян был госпитализирован 14 декабря с диагнозом <сердечно-легочная недостаточность>.

Отметим, что Николай Казарян - армянский футболист, мастер спорта СССР, чемпион СССР 1973 года и 1975 года, серебряный призёр чемпионатов СССР 1971 и 1976 года. Первый президент Федерации футбола Армении. Заслуженный тренер Республики Армения

Николай Казарян родился в 1947 году. С 1969 года выступал за ереванский <Арарат> в чемпионате СССР по футболу группы <А>, затем и в высшей лиге. Николай Казарян был награжден Почетной грамотой Верховного Совета СССР. Участвовал в 229 матчах, забил 49 голов.