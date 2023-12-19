Вторник, 19 Декабря 2023 16:58

АрмИнфо. В сложных международных условиях ОДКБ твердо и последовательно выдерживала курс на укрепление коллективной безопасности, обеспечение законных интересов государств-членов. Об этом генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил в ходе выступления на совместном заседании Совета и 16-м пленарном заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

По его убеждению, в этом контексте особое значение приобретают итоги сессии Совета коллективной безопасности Организации, состоявшейся 23 ноября т.г. в Минске.

Тасмагамбетов проинформировал, что первостепенное внимание лидерами союзных государств было уделено актуальным проблемам международной и региональной безопасности.

"Члены Совета четко и ясно заявили о своей приверженности обеспечению равной безопасности для всех. Нашим безусловным приоритетом стало бы возвращение к объединительной повестке в интересах урегулирования конфликтов и кризисов, преодоления проблем, нарастающих в международных отношениях. Эта консолидированная позиция была зафиксирована в итоговой Декларации СКБ ОДКБ.

В то же время Советом принят весомый пакет документов, повышающих оперативные возможности ОДКБ.

Важным достижением завершающегося года является разработка и принятие Решения СКБ "О мерах по развитию системы кризисного реагирования". В нем предусматривается кардинальное сокращение сроков принятия и имплементации решений о применении силы в кризисных ситуациях, совершенствование ряда организационных и технических процедур", - добавил генсек ОДКБ.

Он также проинформировал, что в ОДКБ активизируется планомерное укрепление силовой составляющей.

"В числе важнейших задач - оснащение войск современными вооружениями, военной и специальной техникой, специальными средствами.

На 2024 год подготовлена обширная программа мероприятий совместной боевой подготовки. Запланированы, в общей сложности, семь учений с Коллективными силами оперативного реагирования, Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, Миротворческими силами ОДКБ, силами и средствами материально-технического обеспечения, разведки, органами управления и формированиями специального назначения КСОР.

Учения пройдут на территории Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан", - добавил Тасмагамбетов, добавив, что будет усилена работа по совершенствованию механизмов противодействия широкому спектру транснациональных вызовов и угроз.

Генсек ОДКБ сообщил, что в центре внимания останется противодействие незаконной миграции, а также преступлениям в сфере информационных технологий. "С учетом особого значения тематики биологической безопасности сформирован и успешно приступил к работе соответствующий Координационный совет уполномоченных органов государств-членов ОДКБ. В ходе состоявшихся трех заседаний этого органа определен персональный состав его участников, обсужден порядок дальнейшей работы, принят План мероприятий на 2024-2025 годы", - проинформировал он.

По словам Тасмагамбетова, ситуация, сложившаяся в мире, со всей очевидностью требует углубления работы на информационно-аналитическом и прогностическом треках.

Он также поблагодарил парламентариев за работу, проделанную при ратификации таких важных международных договоров, как: Протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ; Соглашение по вопросам юрисдикции и оказание правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований, сил и средств в системе коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ; Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск ОДКБ.

"В то же время большое значение для дальнейшего совершенствования деятельности ОДКБ имеет еще один документ, рассмотрение которого на парламентском уровне продолжается.

Речь идет о Четвертом протоколе о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности (по биобезопасности).

Прошу, по возможности, вашего содействия в скорейшем завершении ратификационных процедур.

В заключение хотел бы подчеркнуть, что сложившиеся политические реалии настоятельно требуют дальнейшего совершенствования правовых основ, регламентирующих все направления деятельности и развития нашей Организации, большей детализации механизмов и инструментария, алгоритмов принятия управленческих решений", - подытожил Тасмагамбетов.

Отметим, что Армения не принимает участия в заседании ПА ОДКБ.