Вторник, 19 Декабря 2023 16:56

АрмИнфо. Летчики многоцелевых истребителей МиГ-29 оперативно-тактической авиации соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приняли участие в учебно-тренировочных полетах.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, перед проведением занятий, летный состав получил предполетные указания от командования, а на месте стоянки боевых машин летчики осуществили прием техники у военнослужащих инженерно-технической службы авиабазы.

Во время учебно-тренировочных полетов летчики отработали упражнения по взлету и посадке в условиях ограниченного пространства и разряженного воздуха, также военнослужащие выполнили элементы простого, сложного и высшего пилотажа.

Кроме того, МиГ-29 выполнили полеты по маршрутам, в том числе в районе высокогорья. К учебно-тренировочным полетам было привлечено более 100 военнослужащих, а также более 30 единиц военной и специальной техники.