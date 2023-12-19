Вторник, 19 Декабря 2023 16:10

АрмИнфо. ВТБ (Армения) открыл зоны для индивидуального обслуживания клиентов сегмента «Привилегия» в пяти отделениях – два в Ереване, Эчмиацине, Армавире и Гюмри. В 2024 г. банк планирует удвоить количество офисов с выделенным пространством для владельцев премиального пакета услуг.

Пакет «Привилегия» дает доступ к премиальным услугам банка. Клиенты получают индивидуальное обслуживание, более выгодные финансовые условия и высокий уровень сервиса. В офисах банка для таких клиентов предусмотрена приватная переговорная с возможностью совершения банковских операций.

В выделенных зонах держатели пакета «Привилегия» могут получить консультацию у персонального менеджера по любым финансовым вопросам, открыть и пополнить депозит, счет или карту, обналичить средства, совершить комиссионные операции и переводы. В рамках сервиса доступно бесплатное обслуживание одного из членов семьи клиента.

«Появление новых зон повысит качество клиентского сервиса и, в первую очередь, продиктовано желанием самих клиентов получать индивидуальное обслуживание. Концепция зонирования в отделениях банка построена таким образом, чтобы обеспечить для них максимальный комфорт и приватность. До конца года 10% нашей филиальной сети сможет обслуживать клиентов в новых пространствах «Привилегии». В 2024 г. мы планируем удвоить количество таких точек», – прокомментировал заместитель генерального директора - председателя директората ВТБ (Армения) Тарас Кладченко.

Чтобы стать владельцем пакета «Привилегия» необходимо разместить вклад в банке от 4 млн драмов РА (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте) со сроком не менее 6 месяцев, либо оплатить ежемесячную комиссию за обслуживание.