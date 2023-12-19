Вторник, 19 Декабря 2023 16:07

АрмИнфо. Директор Спасательной службы МВД - заместитель министра внутренних дел Армении Камо Цуцулян на встрече с постоянным представителем грузинского офиса Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Мори Хироюки высоко оценил тесное сотрудничество с JICA и поблагодарил за поддержку реализации различных проектов.

Как сообщает пресс-служба МВД Армении, Камо Цуцулян отметил, что с 2004 года благодаря сотрудничеству с Агентством было реализовано множество проектов, направленных на повышение способности противостоять стихийным бедствиям. Это и оценка сейсмического риска и планирование управления им, управление оползневыми катастрофами, расширение технических возможностей службы, модернизация имущества, обмен опытом и навыками сотрудников, развитие, в рамках которого большое количество спасателей Японии прошло профессиональную подготовку.

В свою очередь Мори Хироюки отметил, что сфера предотвращения стихийных бедствий является одним из целевых направлений Агентства, и они рассчитывают найти новые пути сотрудничества и продолжить работу на новом уровне. Он подчеркнул, что на основе опыта и уроков, извлеченных из недавних катастрофических землетрясений в мире, Агентство в настоящее время пересматривает свои методы работы и планирует разработать новые подходы к противодействию стихийным бедствиям. В частности, сформировать новую концепцию предотвращения стихийных бедствий, которая позволит более эффективно противостоять текущим вызовам и дать возможность спасти большое количество жизней во время стихийных бедствий.

Мори Хироюки проинформировал, что в настоящее время в онлайн-формате ведутся программы по развитию навыков противодействия землетрясениям на уровнях общин.

По итогам обсуждений стороны договорились заново уточнить сферу сотрудничества на основе оценки потребностей в услугах.