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АрмИнфо. Директор Спасательной службы МВД - заместитель министра внутренних дел Армении Камо Цуцулян на встрече с постоянным представителем грузинского офиса Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Мори Хироюки высоко оценил тесное сотрудничество с JICA и поблагодарил за поддержку реализации различных проектов.
Как сообщает пресс-служба МВД Армении, Камо Цуцулян отметил, что с 2004 года благодаря сотрудничеству с Агентством было реализовано множество проектов, направленных на повышение способности противостоять стихийным бедствиям. Это и оценка сейсмического риска и планирование управления им, управление оползневыми катастрофами, расширение технических возможностей службы, модернизация имущества, обмен опытом и навыками сотрудников, развитие, в рамках которого большое количество спасателей Японии прошло профессиональную подготовку.
В свою очередь Мори Хироюки отметил, что сфера предотвращения стихийных бедствий является одним из целевых направлений Агентства, и они рассчитывают найти новые пути сотрудничества и продолжить работу на новом уровне. Он подчеркнул, что на основе опыта и уроков, извлеченных из недавних катастрофических землетрясений в мире, Агентство в настоящее время пересматривает свои методы работы и планирует разработать новые подходы к противодействию стихийным бедствиям. В частности, сформировать новую концепцию предотвращения стихийных бедствий, которая позволит более эффективно противостоять текущим вызовам и дать возможность спасти большое количество жизней во время стихийных бедствий.
Мори Хироюки проинформировал, что в настоящее время в онлайн-формате ведутся программы по развитию навыков противодействия землетрясениям на уровнях общин.
По итогам обсуждений стороны договорились заново уточнить сферу сотрудничества на основе оценки потребностей в услугах.
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|Генсек Совета Европы отреагировала на письмо оппозиционного депутата
|Тигран Балаян проинформировал Шарля Мишеля о растущих претензиях Азербайджана на суверенную территорию Армении
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|Глава МИД Армении и председатель Международной кризисной группы обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Роль дипломатии как компонента безопасности возрастает, и необходимо уделять больше внимания этой прикладной функции - премьер-министр
|Упоминания об Армении и Азербайджане в заявлении Борреля о "европейском акте Магнитского" удалены
|Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы едет в Армению
|В Ереване состоялись трехсторонние оборонные консультации Армения-Греция-Кипр
|Армения готовит заявку на предоставление статуса усиленной защиты комплексу "Татев и Татевские монастырские комплексы великой пустыни и ущелье реки Воротан"
|Гарибашвили назвал результативной мирную инициативу Тбилиси между Ереваном и Баку
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Американская журналистка поделилась видеороликом уничтожения азербайджанским рабочим автомобилей арцахцев в оккупированном Мартакерте
|Так был ли факт нарушений российской стороной?: поясняет министр
|Азербайджан полон решимости заключить мир с Арменией - Али Асадов
|Армянские правозащитники рассказали послу Канады о проблемах с правами человека в Армении
|Вице-премьер Армении пригласил страны СНГ к участию в спортивных мероприятиях стран Содружества в Гюмри
|Армения и ЕС обсудили образовательную составляющую программы бюджетной поддержки Евросоюза
|Армения и Азербайджан поддержали решение Совета ЕС о продлении еще на год ограничительных меры в рамках так называемого "европейского акта Магнитского"
|Миссия выполнима: 50 армянских школ получили 53 000 учебников на русском языке
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|Катар - один из важнейших партнеров Республики Армения в арабском мире и регионе Персидского залива: Пашинян
|Строительство железной дороги Решт-Астара начнется в начале 2024 года - иранский чиновник
|СК: Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного против бывшего мэра Степанавана.
|Судья суда по делам о банкротстве арестован
|После Италии и Франции российский Дед Мороз прибудет в Армению
|Армянская евангелистская ассоциация Америки запускает в Армении два проекта по поддержке вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Участились случаи мошеннических звонков от имени Freedom Broker Armenia
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|Лавров: союзнические связи Москвы и Еревана сегодня проходят испытания на прочность
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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