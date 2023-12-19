Вторник, 19 Декабря 2023 14:42

АрмИнфо. В Ереван прибыл гуманитарный груз от Уполномоченного по правам человека в РФ.

Как сообщает пресс-служба Россотрудничества в Ереване, около 6 тонн помощи для переселенцев из Нагорного Карабаха, включающей в себя не только продукты первой необходимости, но и электротехнику, раскладушки и одежду, собраны по просьбе Союза армян России.

"Прямо сейчас представители Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ и Россотрудничества в Армении разгружают и сортируют груз. Сегодня помощь получат около 60 семей переселенцев из Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

Напомним, что груз со всем необходимым отправлен в рамках российской акции "От сердца к сердцу" совместно с фондами "Планета", "Возрождение и Надежда" и Общероссийским народным фронтом.