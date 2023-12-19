Вторник, 19 Декабря 2023 13:13

АрмИнфо. К. Г., занимая должность главного специалиста отдела градостроительства, землеустройства, сельского хозяйства и управления недвижимостью Абовянского муниципалитета Котайкской области, используя свои служебные полномочия, получил взятку за незаконное бездействие в пользу А. М. и указанного им лица. Об этом сообщает Антикоррупционный комитет РА.

В частности, установлено, что Э. Г. обратился в муниципалитет Абовяна в январе 2023 года с целью получения соответствующего разрешения на начало строительных работ на принадлежащем его жене земельном участке в общине Абовян Котайкской области, но, не дождавшись соответствующего решения, с директором компании <Группа С.А.> А.М. договорился о начале земляных работ на указанном участке.

За это время сотрудник муниципалитета Абовяна К. Г. обнаружил продолжающееся незаконное строительство и потребовал прекратить его на время выполнения надзорных функций, вытекающих из его полномочий. А. М. при посредничестве одного из своих знакомых встретился с указанным чиновником муниципалитета и попросил его продолжить работы на участке до получения разрешения на строительство. К. Г. согласился и за незаконное бездействие, то есть за нефиксацию выявленного нарушения в отношении А. М. получил взятку в размере 100 000 драмов.

За вышеуказанные преступные деяния К. Г. было предъявлено обвинение по статье 435, часть 2, пункт 3 УК РА, а А. М. - по пункту 3 части 2 статьи 436.

Расследование уголовного дела завершено. Обвинительное заключение было утверждено прокурором и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.