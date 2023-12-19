Вторник, 19 Декабря 2023 11:36

АрмИнфо. В Ереване строят "эпоху мира" с Баку на фоне продолжающихся территориальных притязаний Азербайджана на всю территорию Армении.

Азербайджан упорно всеми своими действиями доказывает, что ни на какой мир с Арменией он не пойдет, и все эти красивые словечки об "эпохе мира" и "Перекрестке мира", ни что иное как миф.

Так, пока правительство Армении рекламирует свой проект "Перекресток мира", власти Азербайджана насаждают в своем обществе и на международных площадках идею возвращения в так называемый Западный Азербайджан. Государство, которое сплагиатило свое название у персов, теперь неприкрыто выражает притязания на суверенную территорию Республики Армении. Об этом свидетельствует и мероприятие, проведенное на днях в Тбилиси. Об этой проблеме говорит и американский журналист Линдси Снелл, которая выложила видеоролик с прошедшего в Тбилиси мероприятия, со следующим комментарием: "Правительство Азербайджана провело в Тбилиси форум "Возвращение в Западный Азербайджан на международном уровне"".

Ранее, подобного рода мероприятие было проведено и в Нахиджеване. Очевидно, что ни о каком мире и речи идти не может, пока государство, созданное в начале 20-ого века, столь неприкрыто пытается захватить и уничтожить всё армянское.