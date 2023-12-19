Вторник, 19 Декабря 2023 11:05

АрмИнфо. Новым главой Уголовно-исполнительной службы назначен Амбакум Григорян.

Решение, как сообщает пресс-служба премьера, глава кабмина Никол Пашинян подписал 18 декабря.

7 августа с.г. начальник УИС МЮ РА Сергей Атомян был освобожден от занимаемой должности.

Амбакум Григорян (родился 30 сентября 1978 года в Ереване) в 1999г. окончил юридический факультет Ереванского государственного университета. Работал в прокуратуре, в Специальной следственной службе и в Следственном комитете. Приказом министра юстиции от 15.10.2021г. был назначен первым заместителем начальника Уголовно- исполнительной службы МЮ РА.