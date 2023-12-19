Вторник, 19 Декабря 2023 10:48

АрмИнфо. Компания "Южно-кавказская железная дорога" продлевает акцию бесплатного проезда для переселенцев из Нагорного Карабаха в пригородных электропоездах на I квартал 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно источнику, акция действует с 1 октября для тех граждан, которые прибыли в Армению после 25 сентября текущего года. За неполных три месяца действия акции ею воспользовались 3200 граждан. Ранее планировалось завершить акцию с 1 января, однако с учетом социальной значимости акции и по договоренности с Министерством территориального управления и инфраструктур в компании было принято решение продлить ее еще на 3 месяца.

Право бесплатного проезда касается электропоездов местного назначения ежедневного курсирования: № 684/687 Ереван-Гюмри-Ереван, № 686/685 Ереван- Гюмри-Ереван, № 681/682 Гюмри-Ереван-Гюмри, № 7010/7011 Аракс-Ереван-Аракс и поезд № 6512/6517 Ерасх-Ереван-Ерасх.

"С расписанием поездов, правилами проезда Вы можете ознакомиться в справочной на вокзалах, в поездах у контролеров и на сайте Общества: https://www.railway.am>, - говорится в сообщении.