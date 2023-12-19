Вторник, 19 Декабря 2023 10:19

АрмИнфо. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отреагировала на письмо депутата Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян, касающееся политзаключенного Армена Ашотяна.

Как отметила Товмасян, недавно она провела встречу с вице-председателем Республиканской партии, политзаключенным Арменом Ашотяном и предупредила всех своих международных коллег о правонарушениях, совершенных в отношении последнего. "В письме я подчеркнула важные акценты, относящиеся к делу. В частности, Армену Ашотяну было предъявлено обвинение в отмывании денег без каких-либо обоснованных доказательств или получении денежных средств. Вступивший в законную силу судебный акт подтверждает отсутствие обоснованных подозрений в предполагаемом отмывании денег. Кроме того, Армен Ашотян не подписывал никаких документов по юридически спорным вопросам. Судебный процесс по делу Армена Ашотяна превратился в фарс. Признанное потерпевшим юридическое лицо в лице профсоюза Ереванского государственного медицинского университета (ЕГМУ), было распущено до предполагаемого деяния, приписываемого Ашотяну", - отметила парламентарий.

Она добавила, что арест Армена Ашотяна необоснован, поскольку нет доказательств, подтверждающих оказание влияния на вовлеченные стороны. Кроме того, суд необоснованно отклонил его ходатайство об освобождении, отказав в ряде альтернативных мер пресечения, таких как залог, домашний арест или поручительство. "Очевидно, что содержание Армена Ашотяна под стражей имеет политические мотивы, вытекающие из открытой критики, высказанной в прямом эфире в адрес премьер-министра РА Никола Пашиняна. Я попросила своих коллег активно содействовать предотвращению политических преследований в Армении", - отметила Товмасян

Она сообщила, что Мария Пейчинович-Бурич, поблагодарив за мое письмо, отметила, что хотя отдельные дела, рассматриваемые в национальных судах, относятся к национальным правозащитным механизмам, в Совете Европы приняли предоставленную информацию к сведению.

Напомним, что 15 июня т.г. заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян был арестован на два месяца. Днем ранее он был задержан в рамках уголовного производства по факту предполагаемых злоупотреблений, совершенных в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.