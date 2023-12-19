Вторник, 19 Декабря 2023 10:14

АрмИнфо. Глава миссии Армении при ЕС, посол Тигран Балаян вручил верительные грамоты президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Как сообщает пресс-служба диппредставительства Армении, Мишель пожелал Балаяну успешной работы на этом посту, подчеркнув важность инициатив, направленных на развитие партнерства Армения-Евросоюз, и еще раз выразил свою поддержку им. В свою очередь Балаян отметил, что Армения полна решимости приложить все возможные усилия для того, чтобы вывести партнерство с Европейским Союзом и его государствами-членами на качественно новый уровень. Выразив признательность Армении Шарлю Мишелю, и подчеркнув важность его личных усилий для установления мира на Южном Кавказе, посол также подчеркнул, что грубые нарушения Азербайджаном договоренностей, достигнутых в брюссельском формате, и отсутствие адекватных последствий в конечном итоге привели к полной этнической чистке Нагорного Карабаха.

"Поэтому необходимо предпринять шаги для обеспечения полного выполнения Азербайджаном юридически обязательных постановлений Международного Суда и возвращения Баку за стол переговоров", - отметил армянский дипломат.

Балаян также проинформировал Мишеля о растущих претензиях Азербайджана на суверенную территорию Армении и постоянных попытках Баку сорвать мирный процесс, включая истинные причины неявки на переговоры в Гранаде и переговоры, которые должны были состояться в Брюсселе. Стороны также обменялись мнениями о возможностях делимитации армяно- азербайджанской границы, разблокировки коммуникаций и дорог. В этом контексте Балаян представил проект правительства Армении "Перекресток мира" и подчеркнул важность его включения в инициативу ЕС "Глобальные ворота".