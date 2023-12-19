Вторник, 19 Декабря 2023 10:03

АрмИнфо. Оппозиционный блок <Мать Армения> намерен провести серию акций протеста против повышения местных налогов и сборов. Об этом говорится в заявлении блока.

"Власти Еревана в лице коалиции партий <Гражданский договор> и <Республика> решили резко повысить стоимость ряда местных налогов и сборов. Речь идет не только о более чем 13-кратном увеличении цен на пресловутые парковочные места, отмеченные красными линиями. Они хотят увеличить финансовую нагрузку на различные виды малого и среднего бизнеса. <Мать Армения> против такого подхода и с 19 декабря проведет в Ереване разъяснительные и протестные акции", - говорится в заявлении.

Его авторы отмечают, что акции будут ежедневными и пройдут в разных частях столицы. В частности, 19 декабря акция начнется в парке Сарьяна в 13:30. "Члены Совета старейшин от фракции <Мать Армения> подробно проинформируют граждан РА о том, какая новая нагрузка накладывается на водителей и бизнесменов. Будут представлены наши действия по предотвращению роста цен. <Мать Армения> говорит <нет> грабежу", - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что мэрия Еревана предлагает повысить ставки платы за парковку в армянской столице до 160 тыс драмов ($400) в год. В настоящее время годовая плата за парковку составляет 12 тыс драмов РА ($30). Так, столичные власти планируют установить ставки платы за парковку по принципу зонирования. В Ереване предлагается определить зоны А и Б. Зона А (Центр города) охватывает периметр улиц Сурб Григора Лусаворича, Агатангехоса, Ханджяна, Алека Манукяна, Чаренца, Корюна, сквер Абовяна, Исаакяна, Московян, Саряна и Лео, в общей сложности порядка 40 улиц и проспектов. Часовая плата на указанных территориях составит 300 драмов вместо нынешних 100, суточная парковка будет стоить 2 тыс. драмов вместо 500, каждая неделя парковки обойдется 5 тыс драмов, против текущих 1 тыс., месяц - 18 тыс драмов, вместо нынешних 5 тыс., год - 160 тыс драмов, против действующих 12 тыс драмов. На остальных участках (зона Б) годовая плата составит 24 тыс. драмов ($60), месячная - 4 тыс. драмов, за неделю парковка будет стоить 2 тыс драмов, за день - 1 тыс. Плата за час парковки не изменится. В случае принятия решения новые расценки вступят в силу с 1 января 2024 года.