Вторник, 19 Декабря 2023 10:00

АрмИнфо. Новоназначенный посол Японии в Армении Ютака Аоки вручил копии верительных грамот замглавы МИД РА Паруйру Ованнисяну.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Ованнисян на встрече отметил, что Армения придает большое значение развитию партнерских отношений с Японией. Он выразил уверенность, что посол будет способствовать дальнейшему укреплению и углублению отношений между Арменией и Японией.

Стороны обоюдно указали на наличие значительного нереализованного потенциала в двустороннем сотрудничестве и выразили готовность приложить максимум усилий для развития торгово-экономических и деловых связей, сотрудничества в таких областях как туризм, образование и наука, культурные обмены и др.

Также была подчеркнута необходимость организации взаимных визитов на высшем уровне, а также активизации межпарламентских связей.

Ованнисян также представил собеседнику последние события в сфере урегулирования армяно-азербайджанских отношений. В этом контексте замминистра обратил внимание собеседника на инициативу армянского правительства "Перекресток мира".

Заместитель министра иностранных дел РА также выразил благодарность послу за поддержку, оказанную правительством Японии в удовлетворении гуманитарных потребностей беженцев из Нагорного Карабаха.