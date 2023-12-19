Вторник, 19 Декабря 2023 09:57

АрмИнфо. Одним из направлений правительства Армении в сфере внешней политики продолжает оставаться усиление дипломатической службы. Об этом накануне на приеме, организованном в Министерстве иностранных дел РА по случаю Нового года и Рождества, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Как передает пресс-служба правительства РА, в своем выступлении Пашинян отметил, что за последние годы внесены ощутимые изменения по некоторым направлениям для укрепления возможностей дипломатической службы. "Мы ведем постоянную работу над улучшением условий работы наших дипломатов на международных площадках и в других странах", - отметил глава кабмина.

Никол Пашинян подчеркнул, что, помимо прочего, внешнеполитические решения должны быть тесно связаны с интересами экономического развития Республики Армения, и, очевидно, эти решения должны исходить из государственных интересов Армении. "Я говорил, что то, что мы называем государственными интересами Республики Армения, в большинстве случаев совпадает с повесткой экономического развития и развития Армении в целом. Думаю, это нюансированное изменение, которое станет более заметным в разработке наших внешнеполитических решений и внешнеполитических стратегий в этом году или, возможно, даже раньше. Конечно, очевидно, что, как и многие страны мира, Республика Армения, по сути, находится на перекрестке, поскольку мировой порядок, как я уже говорил, находится на этапе глубоких преобразований, и эти глубокие преобразования, конечно, оказывают влияние на глубинные представления о международных отношениях и политике. Думаю, этот процесс происходит в большинстве стран и, естественно, этот процесс не должен обойти и Республику Армения", - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что уже в 2021 году правительство приняло курс и в программе деятельности правительства на 2021-2026 годы зафиксировало особую важность региональной политики для нашей страны. "Потому что мы исходим из той реальности, что мы в прямом и в переносном смысле соприкасаемся с внешним миром через наши региональные отношения, и, конечно, улучшение и регулирование региональных отношений входит в число наших приоритетов. Как и во всех других случаях, логика действий и принятия решений здесь не односторонняя, и во всех случаях наше стремление - иметь нормальные, сбалансированные отношения, где взаимно учитываются выгоды и интересы стран. В этой связи, думаю, что в 2023 году у нас было очень активное сотрудничество с аккредитованными в Армении иностранными послами. И поскольку большинство из них, если не все, присутствуют здесь, я также хочу поблагодарить их за плодотворное сотрудничество за этот период. Думаю, что в течение 2023 года путем очень активных контактов мы старались донести до их сведения наши подходы, нюансы нашей позиции, чтобы они в свою очередь докладывали в свои столицы, чтобы мы были более понятны в своих действиях для наших международных партнеров, и действия и подходы наших международных партнеров были более понятными для нас", - добавил премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, 2023 год - год больших испытаний. "Одним из ключевых вызовов стала этническая чистка, произошедшая в Нагорном Карабахе, и, как следствие, деармянизация Нагорного Карабаха. В этом смысле, конечно, произошедшее было следствием ситуации, когда правительство Республики Армения неоднократно публично озвучивало сигналы тревоги, что события развиваются в этом направлении и ожидало конкретных международных действий, но мы должны констатировать и то, что, к сожалению, мы не видели этих действий. По сути, события развивались по самому пессимистическому сценарию, который мы могли предсказать, что, однако, как показали события, было реалистичным сценарием. В этой связи, думаю, важно еще раз подчеркнуть нашу политику в отношении вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Наш подход заключается в следующем: если у наших соотечественников по каким-либо причинам не будет реальной возможности вернуться в Нагорный Карабах, наша политика заключается в том, чтобы сделать все, чтобы они остались в Республике Армения. Я также должен, пожалуй, с удовлетворением констатировать, что правительство Республики Армения смогло за одну неделю принять более 100 000 беженцев в Республике Армения без создания лагерей беженцев или палаточных лагерей. Но с другой стороны, я также хочу поблагодарить наших международных партнеров, которые поддержали нас в этот период и выразили готовность и фактически продолжают помогать нам, и хочу констатировать важность продолжения этой поддержки", - отметил Никол Пашинян.

Глава кабмина подчеркнул, что мирная повестка остается в числе приоритетов правительства Республики Армения. "Это означает, что мир в нашем регионе не установлен, и эта повестка не реализована. Мы, как уже неоднократно говорилось, остаемся приверженными мирной повестке дня в рамках трех уже согласованных принципов. Мы надеемся, что недавние события в регионе и в странах региона не являются свидетельством того, что мирный процесс намеренно затягивается. Если, конечно, такие взгляды получат больше обоснований, они должны стать предметом очень глубокой озабоченности. Хочу подчеркнуть, что в меняющемся мире роль дипломатии как компонента безопасности возрастает и мы должны уделять все больше внимания этой прикладной функции. Наша дипломатическая и внешнеполитическая повестка должна формироваться таким образом, чтобы наша политика стала фактором, обеспечивающим безопасность Республики Армения и региона. Понятно, что идеальных решений и подходов в этих сферах, к сожалению, нет, иначе мир сегодня находился бы, как минимум, в совершенно иной ситуации. Но я хочу сформулировать это перед дипломатической службой Республики Армения в качестве задачи, которую предстоит реализовать в 2024 году. Конечно, в 2023 году у нас еще будет возможность подвести итоги проделанной работы во время обсуждения доклада о деятельности МИД за 2023 год. А сейчас я хочу пожелать всем нам, чтобы 2024 год стал годом сотрудничества, мира и стабильности. Спасибо всем, кто готов и действительно поддерживает эту цель" - отметил премьер-министр РА.