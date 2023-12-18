Понедельник, 18 Декабря 2023 19:59

АрмИнфо. Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) 19 декабря совершит ознакомительный визит в Ереван и Масис.

Как сообщает пресс-служба СЕ, в состав делегации входят докладчики Бернд Фёрингер (Германия) и Бриони Рудкин (Великобритания).

Цель визита - контроль за выполнением положений седьмой декларации "Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе и соседних городах и регионах".

Докладчики проведут обсуждения с министром территориального управления и инфраструктур Армении Гнелом Саносяном и министром труда и социальных вопросов Нареком Мкртчяном. Члены делегации встретятся с представителями общин Арташата, Еревана, Гориса и Раздана. Кроме того, состоится встреча с представителями Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Армянского общества Красного Креста. Делегация Конгресса также посетит Масис, чтобы встретиться с представителями местной власти.