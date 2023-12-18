Понедельник, 18 Декабря 2023 19:49

АрмИнфо. В административном комплексе Министерства обороны РА состоялись двусторонние армяно-греческие и армяно- кипрские, а также трехсторонние оборонные консультации Армения-Греция-Кипр.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении. В консультациях с греческой стороны приняла участие делегация во главе с начальником Управления международных отношений Генерального штаба национальной обороны Греции, бригадным генералом Василеосом Ямисом, а с кипрской стороны - делегация во главе с начальником Управления международного сотрудничества Генерального штаба Национальной гвардии Кипра, полковником Алкивиадисом Алкивиадисом.

В ходе консультаций обсуждены результаты официальных визитов министра обороны Сурена Папикяна на Кипр и Грецию, ход двустороннего и трехстороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Начальник Главного управления оборонной политики и международного сотрудничества МО РА Левон Айвазян представил коллегам ход проводимых в ВС РА реформ.

По результатам консультаций стороны подписали программы военного сотрудничества Армения-Греция, Армения-Кипр и Армения-Греция-Кипр на 2024 год, которые включают несколько десятков мероприятий в сферах, представляющих взаимный интерес.