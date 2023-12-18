Понедельник, 18 Декабря 2023 19:06

АрмИнфо. Армения подаст заявку на предоставление статуса усиленной защиты комплексу памятников "Татев и Татевские монастырские комплексы великой пустыни и ущелье реки Воротан" в рамках Конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Как сообщает пресс-служба МОНКС Армении, усиленная защита - это механизм, в соответствии со Вторым протоколом (1999 года) к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае Вооруженного Конфликта 1954 года.

Заявка, поданная РА с целью получения международной финансовой поддержки для подготовки заявки, была одобрена на 18-й сессии комитета "Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта" (Гаага, 1954 г.), состоявшейся в Штаб-квартире ЮНЕСКО.

На итоговом заседании комиссии заявку представил директор Центра исследования историко-культурного наследия Хачик Арутюнян. Утвержденный ЮНЕСКО грант составляет $55 000 долларов, с помощью которого планируется провести трехмерное лазерное сканирование и детальную оцифровку всех структур и подпамятников, входящих в монастырские комплексы Татев и Татевская Великая Пустыня, подготовку соответствующих программ управления и снижения рисков и т.д. На основании этого будет подготовлена заявка на принятие комплекса памятников под эгиду Гаагской Конвенции. Продолжительность проекта - 15 месяцев.

Группа памятников "Татев и Татевские монастырские комплексы Великой пустыни и ущелье реки Воротан" c 1995 года включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Утвержденный грант одновременно создаст все необходимые предпосылки для внесения группы памятников в основной список, что также находится в ближайших планах.

Делегацию РА на мероприятии возглавил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Альфред Кочарян, который в своем выступлении затронул вопросы связанные с находящегося под угрозой исчезновения армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе и миссии ЮНЕСКО.