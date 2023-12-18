Понедельник, 18 Декабря 2023 18:21

АрмИнфо. Инициированный Грузией проект подводного электрического кабеля на Черном море находится в активной стадии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя отчет деятельности правительства за 2023 года

Напомнив, что этот проект был предложен им Брюсселю в качестве одного из пилотных проектов в 2021 году, он в частности сказал: "С тех пор в этом проекте участвуют наши друзья - Азербайджан, Румыния и Венгрия".

Гарибашвили добавил, что в ближайшее время будет начат следующий этап работ по проекту.

Напомним, 17 декабря 2022 года в Бухаресте было подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии". Межправительственное соглашение предусматривает прокладку подводного электрокабеля, который пройдет через Грузию и Черное море для транспортировки "зеленой энергии" между Азербайджаном и Румынией.

К данному проекту, при поощрении ЕС, с недавних пор начала проявлять интерес и Армения.