Понедельник, 18 Декабря 2023 18:10

АрмИнфо. Осенью 2022 года Рубен Варданян отказался от российского гражданства, переехал в Нагорный Карабах и с 4 ноября 2022 года возглавил правительство непризнанной республики. После отставки с этой должности в феврале 2023 года он остался жить в Арцахе, пишет Forbes.

Апм этом издание напоминает, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале так называемой "локальных антитеррористических мероприятий" в де-юре (ред.) непризнанной республике и за сутки получил контроль над всей ее территорией.

"Через неделю Варданян попытался выехать из Нагорного Карабаха, но был задержан на пограничном переходе азербайджанскими силовиками. Азербайджан обвиняет его в незаконном пересечении границы, финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований", - пишет источник.

При этом Forbes составил подборку основных благотворительных проектов, на которые тратил деньги миллиардер Рубен Варданян.

"Чуть больше, чем через месяц после назначения Рубена Варданяна главой правительства НКР, Азербайджан назвал его "чуждым элементом" в Карабахе. "Чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население", - заявил тогда глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Почти одновременно в декабре 2022-го был заблокирован Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией. Блокада продлилась до сентября 2023 года и закончилась прекращением существования непризнанной республики и бегством всего армянского населения в Армению.

Неприязнь Азербайджана лично к Варданяну вполне объяснима - в том числе благодаря его помощи Карабах смог продержаться в блокаду. В 2022 году при его участии было основано Агентство территориального развития "Мы - наши горы". По линии агентства на средства семьи Варданяна и пожертвования доноров (около $450 000) было закуплено и передано жителям Карабаха более 187 т продовольствия. Еще около 96 т бесплатно поступило при посредничестве агентства. Для систем водоснабжения были закуплены системы водоснабжения и отопления - всего на $187 000. Около $110 000 было потрачено на создание мобильных бригад первичной медико-санитарной помощи сельским жителям, в том числе на покупку электромобилей. И около $172 000 пошло на приобретение новогодних подарков 12 000 детей в возрасте до 10 лет", - далее отмечает авторитетное издание.

Как сообщили Forbes в основанном Рубеном Варданяном фонде IDeA, его семьей и партнерами с 2001 по 2023 год инвестировано более $700 млн в Армении, Нагорном Карабахе и др. Помимо инвестиций в экономическое развитие Армении, около $430 млн было направлено на образование ($202 млн), гуманитарные инициативы ($68 млн), проекты в сфере культуры и сохранения историко-культурного наследия ($20 млн), региональное развитие через проекты в сфере туризма, градостроительства и инфраструктуры ($108 млн), проекты в области науки и технологий, здравоохранения и агроэкологии ($13 млн).

"$8 млн Варданян вложил в различные проекты в Нагорном Карабахе. Помогать непризнанной республике он начал задолго до переезда туда. В 2008 году был реализован проект "Большая арцахская свадьба>, когда одновременно обвенчались около 700 пар. У 232 пар молодоженов лично Рубен Варданян был шафером, позже он стал крестным 428 детей, родившихся в этих браках. Благодаря участию Варданяна в 2017 году была восстановлена церковь Пресвятой Богородицы в селе Мушкапат, а в 2019-м завершилась реставрация соборной мечети Гевхар-ага в городе Шуши", - далее отмечает источник.