Понедельник, 18 Декабря 2023 17:32

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 Арташатское шоссе, кол.хозяйство ‘Нор Ухи”, частные дома на улицах Норагавита 1, 10, 11, 13, 14 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 абоненты-жильцы адреса: ул. Пароняна 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Гетапня 2, 3, жилые дома 1/10, 2/10 в кв.

“Аэрация”, жилые дома 92/2 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 30/4-32/11 на улице Улнеци, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N77;

в Араратской области:

10 ։30-12:30 частично улицы Ханджяна, Ереванян в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10 ։00-13:00 село Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты на улицах 34-37 в общине Зовуни, квартал “Муш”, улицы Паруйра Севака, Арабкира, Н. Аветисяна, жилые дома 1, 3, 5, 9, 9/1 на улице Гарегина Нжде, улица В. Саргсяна (жилые дома 5, 7, 9 и 1-ый тупик); жилые дома 8, 12 на улице Седрака Джалаляна, улицы А. Арутюняна, Карена Демирчяна, Шираза, Хачанова, В. Теряна;

в Гегаркуникской области:

11 ։00-17 ։00 села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук; ООО ‘Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция ‘Гога-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”;

в Ширакской области:

11:00-15:00 квартал “Шерам” в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-14:00 частные дома 1-107 на улице Цхахотагорцнери;

11:00-17:00 жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, частные дома 6-45 на улице Бюзанда, частные дома 18-48 на улице Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10-24 на улице Чаренца, жилые дома 27, 27а на пр. Маштоца, жилой дом 50 на улице Пушкина, жилые дома 29, 31, 33, 35 на улице Абовяна, жилые дома 22, 24 на улице Исаакяна, жилые дома 9, 11 на улице Корюна, жилые дома 11, 11а на улице Туманяна, жилые дома 90, 96, 98 на улице Налбандяна, жилой дом 5а на улице Вардананца, жилые дома 40-40/2, 42-44, 47-49/1 на улице Мамиконянца, частные дома 99-120 на улице Эмина, жилые дома 19/1-21 на улице Тиграняна, школа N65, жилой дом 60а на улице Фрунзе, жилой дом 53 на пр. Багратуняца, частные дома на улицах Фрунзе, Л. Хачикяна, Т. Саряна, З. Есаяна, С. Саргсяна, частные дома проспекта Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично город Аштарак и квартал “Мугни”; частично город Талин; села Сусер, Канч, Татул, Цамакасар, Ако, Заринджа, Сорик;

в Котайкской области:

10:00-16:00 город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Зовуни 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ и МЧС в Зовуни;

11 ։00-16 ։00 частично кварталы “Маяк”, “Банаван” в Джрвеже; абоненты (не являющиеся жильцами) Арамуса и село Маяковский;

11 ։00-17 ։00 частично села Джрвеж-Дзорахбюр; частично село Птгни;

в Ширакской области:

10:00-16:00 села Капс, Ваграмаберд, станция хлорирования села Капс, газозаправочная станция Ваграмаберда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ахурянском регионе;

11:00-15:00 квартал “Ашоцк” в городе Гюмри;

в Лорийской области:

13:00-15:00 села Памбак, Караберд, земельный участок Кехвала, воинская часть “ГУЦ” Ванадзора.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 08000018