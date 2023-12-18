Понедельник, 18 Декабря 2023 16:43

АрмИнфо. Американская журналистка Линдси Снелл поделилась в своих социальных сетях видеороликом, где видно, как азербайджанец разбивает топором автомобили арцахцев, вынужденных бежать из своих домов на фоне последней агрессии ВС.

Видеоролик она сопроводила следующей записью: "Азербайджанский дорожник в Мартакерте разбивает топором армянские автомобили и осматривает один из них на возможность угона. Но Азербайджан настаивает на том, что хочет возвращения армян в Нагорный Карабах, и говорит, что их собственность в безопасности".

До этого в сети были распространены кадры оккупированного Степанакерта, где четко видно, что со всех армянских церквей сняты купола. Кроме того, накануне азербайджанцы похвастались тем, как разукрасили к новому году пустой Медцентр Степанакерта.