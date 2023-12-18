Понедельник, 18 Декабря 2023 16:17

АрмИнфо. Вопрос закрытия российских телеканалов не обсуждается, заявил в беседе с журналистами министр высокотечнологийной промышленности Роберт Хачатурян 18 декабря в парламенте.

Напомним, что 14 декабря по итогам состоявшегося двустороннего совещания между министерством высокотехнологичной промышленности Армении и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ относительно соблюдения положений Соглашения между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, армянское ведомство распространило заявление о том, что Россия признала нарушения ряда пунктов армяно-российского соглашения о сотрудничестве в сфере телевещания.

В тот же день в пресс-службе Минцифры России заявили, что армянская сторона заявила о нарушениях статьи 5 Соглашения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения. Российская сторона приняла к сведению обеспокоенность армянской стороны. Вместе с тем конкретных документальных подтверждений указанных фактов коллегами представлено не было.

Роберт Хачатурян призвал журналистов, во-первых, руководствоваться армянской официальной информацией. Затем указал, что речь шла не о конкретных нарушениях, а о факте наличия или отсутствия нарушений. <То есть даже не было необходимости в предоставлении фактов нарушений. Мы лишь заявили, что были нарушения, призвав детально не обсуждать нарушения и был принят факт (нарушений)>, - заявил министр.

На вопрос, почему не был включен в повестку дня вопрос об исключении российских телеканалов из общественного мультиплекса, министр заявил, что от исхода консультаций <зависели дальнейшие отношения>. <Было бы неправильно поднимать этот вопрос, поскольку наши партнеры признали факт нарушений и обязались предпринять меры по соблюдению всех пунктов соглашения>, - заявил Хачатурян.

Отметим, 24 ноября, отвечая на вопросы граждан, Никол Пашинян заявил, что российские телеканалы, вещающие в Армении, нарушают отдельные пункты соглашения, ведутся консультации с РФ для разрешения ситуации. <Согласно соглашению, существует четкое положение о том, что не должно предприниматься никаких шагов по вмешательству во внутренние дела страны, по дестабилизации внутриполитической ситуации в стране. В последние месяцы в наших государственных учреждениях зафиксированы определенные проблемы, нарушающие это соглашение. Принимая во внимание дружеские отношения между Арменией и Россией, министерство высокотехнологической промышленности пригласило российскую сторону официальным письмом для консультаций, чтобы обсудить эту ситуацию и понять, какими должны быть результаты или выводы. Надеюсь, что эти консультации состоятся как можно скорее, чтобы мы могли урегулировать вопросы в нормальной дружеской атмосфере>, - отметил он.