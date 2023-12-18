Понедельник, 18 Декабря 2023 15:55

АрмИнфо. Азербайджан полон решимости заключить мир с Арменией. Об этом сказал премьер-министр АР Али Асадов, выступая в Москве на заседании Совета глав правительств СНГ.

"Хочу выразить твердую решимость Азербайджана продолжать усилия по укреплению мира и безопасности в регионе. С учетом недавних позитивных сигналов, считаем крайне важным продолжение конструктивного диалога в этом направлении", - сказал он.

По его заверению, нынешняя "историческая возможность" позволит заключить долгожданный мир в регионе, передает Turan.