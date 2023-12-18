Понедельник, 18 Декабря 2023 15:47

АрмИнфо. Экс-омбудсмен Арцаха, правозащитник Рубен Меликян вместе с правозащитником Сергеем Арутюняном провели встречу с первым секретарем посольства Канады в Армении Эндрю Уэббом. Об этмо сообщил сам Меликян.

"Мы представили ему проблемы демократии и прав человека в Армении, которые становятся все более распространенными, как на уровне общеправовых, так и на уровне отдельных дел. Надеемся, что поднятые вопросы окажутся в центре внимания международных партнеров", - сообщил правозащитник.

Он также проинформировал, что на обращение пяти правозащитников каккредитованным в Армении послам было получено несколько ответов.

Ранее, Меликян провел встречу в посольстве Франции в Армении. На повестке также были вышеуказанные темы.