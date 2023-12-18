Понедельник, 18 Декабря 2023 14:45

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян и министр финансов РА Ваге Ованнисян встретились с главой делегации ЕС в нашей стране Василисом Марагосом, чтобы обсудить образовательную составляющую программы бюджетной поддержки Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба МОНКС Армении, Андреасян на встрече подчеркнула важность постоянного сотрудничества с Европейским Союзом в контексте реформ в сфере образования. Она добавила, что в данный момент реформы в сфере общего образования и внедрение нового стандарта реализуются при поддержке ЕС.

В свою очередь министр финансов также подчеркнул важность сотрудничества с ЕС и выразил надежду, что взаимная приверженность дальнейшему углублению взаимодействия придаст новый импульс реализации текущих и предстоящих инициатив.

Ованнисян отметил, что реформы, реализуемые в различных сферах, в том числе в сфере образования, и их реализация запланированы в государственном бюджете, а различные бюджетные поддержки дополняют их, способствуя эффективному осуществлению работ.

А Марагос указав на успешное сотрудничество с Арменией, выразил готовность объединить усилия для его дальнейшего развития.

Посол также высоко оценил масштабные работы по строительству школ, проводимые правительством Армении, отметив, что Евросоюз также рассматривает возможность поддержки Армении в этом процессе. В этом контексте Андреасян сообщила, что бюджет министерства на 2024 год зафиксирует беспрецедентный рост на 38% по сравнению с текущим годом и составит около 345 млрд 417 млн драмов, из которых 129 млрд драмов или 37,4 процента предназначены для капитальных расходов.

В ходе встречи было отмечено, что бюджетная поддержка, выделяемая Армении, будет постоянной, в которой доля, предназначенная для сферы образования, составит около 5 миллионов евро.

Стороны также коснулись программ поддержки насильственно перемещенным из Нагорного Карабаха, в частности, оценки их образовательных потребностей, приоритетных шагов, реализуемых государством, и долгосрочных решений. Андреасян указала на постоянную поддержку Европейского Союза в удовлетворении потребностей насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха.

В ходе встречи стороны обсудили также другие вопросы, представляющие обоюдный интерес, выразив готовность приложить совместные усилия для повышения эффективности нынешнего сотрудничества РА-ЕС.