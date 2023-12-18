Понедельник, 18 Декабря 2023 14:22

АрмИнфо. Ряд стран, не входящих в Евросоюз, в том числе Армения и Азербайджан, присоединились к решению Совета ЕС об очередном продлении на год ограничительных меры Евросоюза в рамках Глобального режима санкций за нарушение прав человека - так называемый "европейский акт Магнитского". Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"4 декабря Совет ЕС продлил существующие ограничительные меры еще на 12 месяцев, до 8 декабря 2024 года. И внес поправки в список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры, как указано в Приложении к Решению Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP) 2020/1999. Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдавия и Босния и Герцеговина, входящие в Европейскую зону свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Армения и Азербайджан, присоединились к этому решению Совета ЕС. Они обеспечат соответствие своей национальной политики настоящему Решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - заявил Боррель.

Как отмечает Совет ЕС, в настоящее время в черном списке нарушителей прав человека числятся 67 человек и 20 компаний и организаций. Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в ЕС, а их активы в Европе заморожены. Кроме того, физическим и юридическим лицам в Евросоюзе запрещено предоставлять средства этим людям и компаниям. В рамках этого режима запрет на въезд в ЕС и заморозка финансовых активов на территории стран Евросоюза введены против граждан, силовых структур и компаний из Ирана, Китая, КНДР, России, Сирии и других государств.

Санкционный список ЕС за нарушения прав человека по всему миру были создан 7 декабря 2020 года. Глобальный режим санкций ЕС в области прав человека, иногда также называемый "европейским актом Магнитского", позволяет Брюсселю "преследовать лиц, организации и органы, включая государственных и негосударственных субъектов, ответственных, причастных или связанных с серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями во всем мире".

Параллельно с этим заявлением внешнеполитическая служба ЕС распространила еще два с практически идентичным текстом: о присоединении не входящих в ЕС стран к решениям Совета ЕС о продлении санкций против КНДР и санкций против руководства Приднестровья. К санкциям против КНДР присоединились те же страны, кроме Армении и Азербайджана, плюс Сербия и Грузия. К санкциям против Приднестровья не присоединились Азербайджан, Армения, Исландия, Сербия.