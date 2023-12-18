Понедельник, 18 Декабря 2023 11:26

АрмИнфо. Перед выходом на городской маршрут N18 водитель автобуса Александр Карапетян прошел медицинское обследование и каких-либо отклонений у него не было выявлено. Об этом на рабочем совещании в мэрии Еревана 18 декабря заявил директор ЗАО <Ереванский автобус> Элбак Тарпошян, комментируя произошедший 15 декабря инцидент в центре столицы.

Директор напомнил, что 15 декабря ориентировочно в 14:00 на перекрестке улиц Корюна и Абовяна водитель автобуса Александр Карапетян потерял сознание и в результате цепной реакции были повреждены 10 машин. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Сами пассажиры вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила водителя в медицинский центр Гераци, где он продолжает находиться под наблюдением врачей по сей день.

Всего же, как подчеркнул Тарпошян, за исключением вышеуказанного случая, за истекшую неделю зафиксировано 20 дорожно- транспортных происшествий с участием общественного транспорта, которые обошлись без серьезных последствий. В указанный период на городских маршрутах работало 3491 единиц техники, что на 340 единиц меньше, чем в предыдущую неделю.