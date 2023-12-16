Суббота, 16 Декабря 2023 17:08

АрмИнфо.Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного против бывшего мэра Степанавана. Материалы дела направлены на утверждение надзирающего прокурора. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РА.

Согласно этим материалам, бывший мэр Степанавана незаконно отчуждал государственную собственность в пользу различных лиц. Речь, в частности, идет о парках, лесных угодьях и земельных участках. Подобные "услуги" он предоставлял своим родственникам, а также благотворительному фонду "Верацнунд", учрежденному при его непосредственном участии. Экс-мэру и его сподручным предъявлены обвинения по 13 пунктам. Ему, в частности, инкриминируется злоупотребление должностными или служебными полномочиями. Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы общины Степанаван Саркиса Каракешишяна. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег в период с 2004 по 2012 годы.