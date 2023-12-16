Суббота, 16 Декабря 2023 17:07

АрмИнфо.Судья суда по делам о банкротстве Тигран Поладян арестован. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РА.

Согласно источнику, надзорный орган представил в суд ходатайство об аресте Поладяна, которое было удовлетворено. Ранее сообщалось, что Поладяну инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. Речь идет о более $20 тыс. 14 декабря генеральный прокурор РА

представила в Высший судебный совет ходатайство о возбуждении против судьи дела, которое было удовлетворено.