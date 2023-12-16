Суббота, 16 Декабря 2023 17:06

АрмИнфо. После посещений Италии и Франции российский Дед Мороз прибудет в Армению. Об этом сообщают помощники Деда Мороза в его Telegram-канале.

Дед Мороз из Великого Устюга побывал уже в Париже, где ознакомился с подготовкой к Олимпийским играм. После посещений Франции и Италии он посетит Армению и Беларусь. Посещения продлятся до 23 декабря.

В прошлом году с ним встретились 10 тыс. человек из Армении, Италии, Сербии, Белоруссии и Казахстана.