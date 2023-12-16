Суббота, 16 Декабря 2023 17:00

АрмИнфо. Армянская евангелистская ассоциация Америки запускает в Армении два проекта по поддержке вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению Ассоциации, один из проектов будет носить краткосрочный, а другой - долгосрочный характеры. Программа планирует поддержать арцахские семьи, нашедшие убежище в Лорийской, Ширакской, Тавушской, Сюникской и Гегаркуникской областях. В частности, организация компенсирует затраты беженцев за арендную плату жилья, ремонт дома, предоставит дома для наиболее уязвимых семей. Ассоциация также направит средства на обучение, улучшение условий жизни путем предоставления имущества или оборудования, создания малого бизнеса. Организация намерена оказать содействие переселенцам и в вопросе трудоустройства, в развитии сельского хозяйства, а также предоставить услуги психологов.