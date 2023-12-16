Суббота, 16 Декабря 2023 16:59

АрмИнфо.Freedom Broker Armenia, одна из ведущих финансовых организаций Армении, предупреждает об участившихся случаях мошеннических телефонных звонков от имени Freedom Broker Armenia. Неизвестные лица совершают звонки с целью вовлечения в сомнительные финансовые операции, говорится в сообщении компании.

Freedom Broker Armenia рекомендует не доверять входящим звонкам с незнакомых номеров и перепроверять информацию через официальные каналы связи. Мошеннические звонки представляют риск с точки зрения возможного принятия опрометчивых инвестиционных решений. Freedom Broker Армения подчеркивает, что эти призывы не инициированы организацией и не связаны с какими-либо инвестиционными предложениями. Компания призывает проявлять осторожность и не доверять звонкам неизвестных лиц. "Если вам поступил сомнительный звонок, рекомендуется не предоставлять личной или любой другой информации, случае каких-либо сомнений напрямую связываться с Freedom Broker Armenia, проверять подлинность любого инвестиционного предложения, связавшись с учреждением по официальным каналам, прежде чем предпринимать какие-либо действия",- отмечает генеральный директор Freedom Broker Армения Овак Овакимян.