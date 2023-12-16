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АрмИнфо.Freedom Broker Armenia, одна из ведущих финансовых организаций Армении, предупреждает об участившихся случаях мошеннических телефонных звонков от имени Freedom Broker Armenia. Неизвестные лица совершают звонки с целью вовлечения в сомнительные финансовые операции, говорится в сообщении компании.
Freedom Broker Armenia рекомендует не доверять входящим звонкам с незнакомых номеров и перепроверять информацию через официальные каналы связи. Мошеннические звонки представляют риск с точки зрения возможного принятия опрометчивых инвестиционных решений. Freedom Broker Армения подчеркивает, что эти призывы не инициированы организацией и не связаны с какими-либо инвестиционными предложениями. Компания призывает проявлять осторожность и не доверять звонкам неизвестных лиц. "Если вам поступил сомнительный звонок, рекомендуется не предоставлять личной или любой другой информации, случае каких-либо сомнений напрямую связываться с Freedom Broker Armenia, проверять подлинность любого инвестиционного предложения, связавшись с учреждением по официальным каналам, прежде чем предпринимать какие-либо действия",- отмечает генеральный директор Freedom Broker Армения Овак Овакимян.
|СК: Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного против бывшего мэра Степанавана.
|Судья суда по делам о банкротстве арестован
|После Италии и Франции российский Дед Мороз прибудет в Армению
|Армянская евангелистская ассоциация Америки запускает в Армении два проекта по поддержке вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Участились случаи мошеннических звонков от имени Freedom Broker Armenia
|Вице-спикер НС РА: "Перекресток мира" это важная программа не только для Армении, но и для стран региона
|Армения намерена приобрести индийские ЗРК Akash - СМИ
|Гражданин РФ пытался контрабандно ввезти в Армению 1 млн долларов
|Лавров: союзнические связи Москвы и Еревана сегодня проходят испытания на прочность
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Делимитация и демаркация могут затянуться на годы - Мгер Григорян
|Адвокатская группа семьи Хачатрян заявляет о существовании иных, реальных мотивов судебного преследования
|Джеймс ОБрайен: США сделают все возможное для организации в Вашингтоне глав МИД Армении и Азербайджана
|Гнел Саносян: Армения готова развернуть 7 пунктов пропуска на границе Армения-Азербайджан и Армения-Турция
|Дочь Владимира Гаспаряна амнистирована
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Договоренности о встрече глав МИД Армении и Азербайджана нет: официальный Ереван
|Лукашенко: не надо допустить драки в нашем доме
|"Почему тогда не сделали? Не сделали - получили": Лукашенко рассказал об "упущенной" возможности избежать войны в Арцахе
|Прокурор потребовал освободить Сержа Саргсяна от уголовной ответственности
|Баку не согласен с предложением Еревана о зеркальном отводе войск от границы - МИД АР
|Не мы отказались от Карабаха, это Армения сделала инициативно - Путин
|Серж Саргсян: указ последнего лидера Нагорного Карабаха о ликвидации Республики Арцах ничего не значит
|Обязательства, принятые Арменией по вопросам беженцев выполнены в подавляющем большинстве
|Впервые процесс делимитации границ ставится на институциональную основу - Пашинян
|Глава МИД: Армения более чем заинтересована в разблокировании всех коммуникаций региона
|Экс-глава охраны Сержа Саргсяна вернул государству земельные участки в окрестностях военного пантеона Ераблур
|Пашинян заявил о "нулевой точке" в отношениях Еревана и Баку
|Эдмон Марукян прокомментировал заявление Михаила Галузина о вытеснении России из региона
|Есть необходимость в институте гарантов соблюдения договоренностей: Эдмон Марукян
|Между Азербайджаном и Арменией открылась дверь возможностей для обеспечения долгосрочного и устойчивого мира - Гюлер
|Посол по особым поручениям анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне
|Европарламент обратился с призывом к Еврокомиссии рассмотреть возможность выхода за рамки SEPA в отношениях с Ереваном
|Агентство Moody s Investors Service («Moody s») повысило долгосрочные рейтинги банковских депозитов IDBank
|Пресс-релиз международного форума «Диалог – гарантия мира» в Ашхабаде
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Бывший глава КГД и экс-министр финансов РА останется на свободе
|Глава МИД Эстонии обещает инициировать процесс признания Геноцида армян в эстонском парламенте
|Пашинян опубликовал список переданных Азербайджаном армянских военных
|Ереван и Баку обсуждают зеркальный отвод войск от межгосударственной границы - Мирзоян
|Депутат от партии власти: Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца текущего года
|Армения и Азербайджан сегодня обменяются военнопленными
|Переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном возобновятся в самое ближайшее время в Брюсселе - Мишель
|Воинственная риторика Азербайджана не изменилась, как не изменились и его претензии на территории Армении - депутаты НС
|Скончался бывший председатель парламента Армении Бабкен Араркцян
|Борьбу за Арцах необходимо продолжить, поскольку противостояние не завершено - Сейран Оганян
|Институт Лемкина призывает США защитить Армянский квартал Восточного Иерусалима
|В Армении произошло землетрясение
|Армения стала членом Комитета Конвенции ЮНЕСКО
|Журналистские организации Армении выступили в защиту своего карабахского коллеги
|Политтехнолог: требования Баку об отказе армянской стороной от реванша являются нонсенсом
|Армения подчеркивает необходимость совершенствования механизмов по предотвращению геноцидов
|Совместное заявление Баку и Еревана открывает новые возможности для примирения - Захарова
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Вынуждено перемещенных лиц из Нагорного Карабаха паспортные службы Еревана будут обслуживать и по субботам
|Глава МИД Азербайджана обвинил ряд стран ЕС в подстрекательской риторике
|За день на назначение пенсии в РА от арцахцев получено более 5 тыс заявлений, около 2800 заявителям отказано - Минтруда
|Более 150 международных гуманитарных деятелей, политиков и бизнесменов требуют освободить армянских заключённых, удерживаемых в Баку
|При поддержке Ардшинбанка на армянском языке издан бестселлер Эрин Мейер «Карта культур мира»
|В Ереване ожидают, что армянские военные смогут вернуться из азербайджанского плена в самое ближайшее время - спикер
|Читать больше
|Политтехнолог: требования Баку об отказе армянской стороной от реванша являются нонсенсом
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