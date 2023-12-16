Суббота, 16 Декабря 2023 16:58

АрмИнфо.Китайская Народная Республика является одним из важных партнеров Армении. Историческая дружба между Арменией и Китаем и теплые отношения между государствами развиваются и носят многогранный характер. Об этом в ходе встречи с послом КНР в РА Фань Юнем заявил вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян.

Как передает пресс-служба армянского парламента, в ходе встречи посол высоко оценил уровень политического диалога между Арменией и Китаем, отметив, что армяно-китайские отношения активно развиваются. По мнению Фань Юна, необходимо активизировать парламентское взаимодействие, участить взаимные визиты.

Вице-спикер НС подчеркнул важность дальнейшего углубления и развития отношений между двумя странами, подчеркнув, что межпарламентские связи играют значительную роль в двустороннем сотрудничестве. В рамках межпарламентского взаимодействия он придал особое значение работе групп дружбы.

В ходе встречи стороны обсудили направления сотрудничества между двумя странами и планы на будущее. Подчеркнута необходимость расширения экономических связей, углубления сотрудничества в сфере высоких технологий и образования.

Вице-спикер представил послу разработанную правительством РА программу "Перекресток мира", отметив, что это важная и эффективная программа не только для Армении, но и для стран региона и международных партнеров.

В этой связи китайский дипломат указал на возможность взаимодействия в рамках программ <Один пояс, один путь> и <Перекресток мира>.