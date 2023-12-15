Пятница, 15 Декабря 2023 22:14

АрмИнфо. Сотрудники Комитета государственных доходов Армении предотвратили попытку контрабандного провоза крупной суммы денег.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, 14 декабря в международном аэропорту <Звартноц> был подвергнут досмотру гражданин России, прибывший рейсом Милан-Ереван. В результате проведенного таможенного досмотра, помимо товаров личного пользования, у него была обнаружена незадекларированная сумма в один миллион долларов США, из них 1000 - банкноты номиналом в 50 долларов США, 9500 - банкноты номинальной стоимостью в размере 100 долларов США. По данному факту по делу о контрабанде составлен протокол, который вместе с материалами дела направлен в Следственный комитет РА.