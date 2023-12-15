Пятница, 15 Декабря 2023 22:07

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 частные дома на улицах Норагавита 10, 11, 12, 13, частные дома на 2-ом переулке 11-ой улицы Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО Ч/П “Валенсия”, Ч/П “Г. Хачатрян”, частные дома 25/33, 27, 27/9, 27/23, 27/24, 27/29, 27/35, 27/41, 27/43, 27/44, 27/47, 27/46, 27/65, 27/60, 29/11, 29/12, 29/14 на пр. Исакова, жилой дом 127 на пр. Аршакуняца, частные дома на улицах Неркин Шенгавит 6, 14, 16, частные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00 жилые дома 4-15/16 на улице Адонца, жилые дома 1-3А на улице Сундукяна, жилой дом 84/1 на пр. Баграмяна, жилой дом 26/1 на улице В. Саргсяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 21/3 на улице Нансена, жилой дом 6 на улице Джугаи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Арагацотнской области:

11։00-17:00 частично села Сагмосаван, Арташаван; села Уши и Оганаван;

в Араратской области:

10։30-12:30 частично улица Ереванян в городе Арташат;

в Котайкской области:

10։30-16:30 частично община Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Уренинер, Р. Сафаряна, Галстяна, Еритасардакан 2, 4, 6, жилые дома 5, 7, 9, 11, 14, 21 на улице Еритасардакан;

11:00-15:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ширака, Арапнян, Таргманчяц, Прошяна, Сафаряна, улицы Раффи, Чаренца, Исаакяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, Мовсеса Егвардцу, Ара Гехецика, Паруйра Севака, Нар-Доса, Спандаряна, Шаумяна, Зоравара Андраника;

11։00-16։00 частично кварталы “Маяк”, ‘Банаван” в Джрвеже, абоненты (не являющиеся жильцами) села Арамус и село Маяковский;

11։00-17։00 частично село Дзорахбюр; частично кварталы “Маяк”, ‘Банаван” в Джрвеже.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 Арташатское шоссе, кол.хозяйство ‘Нор Ухи”, частные дома на улицах Норагавита 1, 10, 11, 13, 14 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 абоненты-жильцы адреса: ул. Пароняна 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Гетапня 2, 3, жилые дома 1/10, 2/10 в кв.

“Аэрация”, жилые дома 92/2 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 30/4-32/11 на улице Улнеци, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N77;

в Араратской области:

10։30-12:30 частично улицы Ханджяна, Ереванян в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-13:00 село Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты на улицах 34-37 в общине Зовуни, квартал “Муш”, улицы Паруйра Севака, Арабкира, Н. Аветисяна, жилые дома 1, 3, 5, 9, 9/1 на улице Гарегина Нжде, улица В. Саргсяна (жилые дома 5, 7, 9 и 1-ый тупик); жилые дома 8, 12 на улице Седрака Джалаляна, улицы А. Арутюняна, Карена Демирчяна, Шираза, Хачанова, В. Теряна;

в Гегаркуникской области:

11։00-17։00 села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук; ООО ‘Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция ‘Гога-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”;

в Ширакской области: