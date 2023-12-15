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 Пятница, 15 Декабря 2023 21:54
Наира Бадалян

Адвокатская группа семьи Хачатрян заявляет о существовании иных, реальных мотивов судебного преследования

Адвокатская группа семьи Хачатрян заявляет о существовании иных, реальных мотивов судебного преследования

АрмИнфо.Адвокатская группа семьи экс-главы Комитета госдоходов Армении Гагика Хачатряна выступила с заявлением, в котором коснулась реальных мотивов судебного процесса против семьи Хачатрян.

В заявлении адвокатской группы в частности, высказывается удивление тому, как  заявление генеральной прокуратуры РА о предъявлении новых обвинений сыну и племяннику экс-министра финансов, последовало за <неудачной попыткой противозаконного задержания находящегося на стационарном лечении бывшего министра финансов 68-летнего Гагика Хачатряна>.

При этом, группа адвокатов, излагает также <общий контекст и суть вопроса>.  <Для того, чтобы облегчить нашей общественности понимание сути сложных текстов и астрономических сумм, прежде всего, хотим обратить внимание, что периодические атаки на семью Хачатрян со стороны следственных органов и прокуратуры имеют все признаки внезапных ничем не обоснованных проявлений информационного террора, имеющего целью запятнать деловую репутацию и косвенно воспрепятствовать осуществлению профессиональной деятельности>, - отмечают они.

Защита Хачатрянов напоминает, что в 2020-м году против Гургена и Артема Хачатрянов были выдвинуты обвинения в отмывании денег и содействии получению взятки после того, как они отказались удовлетворить прямые и косвенные требования на уровне высокопоставленных лиц страны об отчуждении компании Usom, в пользу лица, находящегося под покровительством власти, что сопровождалось саботажем и огромным давлением.

При этом, как отмечают адвокаты, в прокуратуре прекрасно осведомлены о том, что предъявляемое братьям Хачатрян обвинение в содействии получению взятки и отмывании денег абсолютно незаконно не только по той причине, что сумма была получена в рамках обычных коммерческих отношений и что в ответ на запрос именно братья Хачатрян предоставили СНБ во всей полноте и прозрачности необходимую информацию, но и потому, что еще в 2016-м году Следственным управлением СНБ РА было принято решение не возбуждать уголовного дела по данному вопросу. Данное решение попросту запрещает возбуждение новых уголовных дел и предъявление новых обвинений по тому же самому вопросу. Тем не менее этот очевидный факт не помешал прокуратуре выдвинуть против Хачатрянов заведомо незаконные обвинения.

Касаясь сути обвинений, адвокаты Хачатрянов отмечают, что данные о банковских переводах в рамках коммерческих отношений были известны следственным органам и прокуратуре еще с 2019 года. Они проходили тщательную проверку на предмет установления правомерности 4 года, и за это время никаких признаков правонарушений выявлено не было. Однако по какой-то причине спустя 4 года транзакции стали квалифицироваться как незаконные.

<При этом, для того чтобы выдвинуть против Хачатрянов беспочвенные обвинения и вменить им выдуманные огромные суммы, обвинение искусственно связало с их именем некоего водителя банка и внесенные данным лицом на счет в банке денежные средства приписало им>, - отмечают они, указав на то, что Хачатряны никогда не были знакомы с указанным лицом, никоим образом не были с ним связаны и, следовательно, не могут иметь никакого отношения к совершенным данным лицом банковским операциям и внесенным суммам.

Для прояснения данного вопроса защита Хачатрянов направила следователю и прокурору развернутое ходатайство, однако оно было оставлено без внимания.

Говоря об обоснованности обвинений адвокаты настаивают на том, что в высшей степени ошибочно называть <взятками> займы, предоставленные в рамках деловых отношений; в таком случае правоохранительные органы сталкиваются с проблемой, при которой должны выискивать коррупционную составляющую в любой заключенной сделке.

<Компетентность таких правоохранителей вызывает еще больше сомнений, когда мы видим, что в случае с компанией <Айюнетворкс> сумма налога, уплаченного в государственный бюджет, была признана хищением, что просто недопустимо.

Возникает также вопрос: если в ходе почти пятилетнего предварительного расследования весь государственный аппарат пытался выяснить, действительно ли данные компании скрыли свои реальные обороты, подлежащие налогообложению, и не смог установить данный факт, то на каком основании прокуратура предъявляет обвинения в уклонении от уплаты налогов? Почему прокуратура не предъявила обвинения, соответствующие этим ужасающим цифрам, а просто-напросто искусственно включила эти суммы в свои официальные заявления с целью создать иллюзию совершения тяжких преступлений?

Поэтому трактовка старых сведений с новой, криминальной коннотацией, так же как завышение сумм совершенных сделок, заставляет задуматься о существовании иных, реальных мотивов судебного процесса>, - говорится в заявлении.

Напомним, что решением суда первой инстанции от 13 декабря бывший председатель Комитета государственных доходов и экс-министр финансов РА Гагик Хачатрян, обвиняемый в  злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере, содействии в отмывании денег и хищениях, останется на свободе. В ходе заседания суда прокурор Геворк Саркисян ходатайствовал об изменении меры пресечения Хачатряну, поскольку, по его словам, бывший чиновник проявляет ненадлежащее поведение, отсутствует на заседаниях суда, а также руководит другими участниками процесса. Судья Артур Мкртчян отметил, что Хачатрян имеет ряд заболеваний, которые подтверждены соответствующими медицинскими документами. Кроме того, его отсутствие не считается неуважением, поскольку были представлены соответствующие документы.  Следующее заседание суда состоится 8 января 2024 года.

На следующий день Генпрокуратура сообщила, что сыновья и племянник Гагика Хачатряна стали фигурантами многочисленных уголовных дел. Прокурор утвердил обвинительные заключения и передал в Антикоррупционный суд дело сыновей и племянника Хачатряна, а также водителя одного из банков. Им вменяют финансовое мошенничество, создание фиктивных офшорных компаний, отмывание денег, уклонение от выплаты налогов, заключение сомнительных контрактов по завышенным ценам, присвоение крупных средств, исчисляемых миллиардами драмов и содействие получению взятки в особо крупном размере. Водителю одного из банков вменяется содействие в легализации в банке полученных незаконным путем средств.

Отметим также, что в отношении Гагика Хачатряна и связанных с ним 25 лиц возбуждены дела, прокуратура требует конфисковать у них 210 единиц недвижимости, из них 60 - в Ереване, а также 14 машин, акционерные пакеты в 33 компаниях и денежные суммы на общую сумму

более 40 млн драм. В список внесен и принадлежащий Хачатряну особняк в Лос-Анджелесе.

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