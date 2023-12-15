Пятница, 15 Декабря 2023 14:10

АрмИнфо. Несмотря на ограниченный срок, США сделают все возможное для организации до конца года встречи в Вашингтоне глав МИД Армении и Азербайджана. Об этом в интервью <Голосу Америки> заявил заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

По его словам, очень важно, чтобы две страны разговаривали друг с другом и достигли практических соглашений. "Об освобождении этих задержанных объявили на прошлой неделе, и вот, буквально на этой неделе, задержанные уже дома. Стороны опубликовали совместное заявление, демонстрируя поддержку друг друга во многих отношениях, включая поддержку их международных устремлений, например о том, чтобы Азербайджан провел следующую климатическую конференцию ООН, на что он теперь имеет право. Мы надеемся, что это будет полезно для обеих стран, а также для международных устремлений Армении>, - сказал заместитель госсекретаря США.

Он добавил, что проявление такой поддержки является важным шагом на пути к построению нормальных двусторонних отношений. <Мы надеемся, что очень скоро станем свидетелями достижения сторонами мирного соглашения. Обе стороны выразили заинтересованность в этом. Мы, а также наши партнеры по Европейскому Союзу и другие стороны, готовы помочь. Нам бы хотелось, чтобы все это поскорее закончилось, поскольку скорейший мир принесет огромные выгоды>, - подчеркнул О'Брайен.

Дипломат отметил, что США заявили двум странам о своей поддержке в заключении мирного соглашения между ними. <Мы уже провели несколько раундов мирных переговоров между двумя министрами иностранных дел, и мы сделали бы это снова, если бы стороны решили, что это поможет им заключить мир. Мы готовы помочь и призываем обе стороны встретиться. На данный момент каждая из них заявила, что готова работать для достижения этой цели>, - подчеркнул заместитель госсекретаря