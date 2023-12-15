Пятница, 15 Декабря 2023 14:09

АрмИнфо. Армения разрабатывает новую повестку экономического развития, которая требует четкой оценки возможностей страны в нынешних условиях, целевого управления ресурсами, а также формирования стабильных гарантий противостояния внешним воздействиям. Об этом 15 декабря на министерской встрече развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян.

По его словам, с 2018 года правительство РА проводит масштабные работы в сфере дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры страны. Эти реформы направлены на создание стабильной, доступной и безопасной инфраструктуры, которая будет способствовать росту внутренних и международных перевозок, формированию новых рынков, развитию внутренней и внешней торговли, а также поддержке сбалансированного регионального развития.

Саносян заметил, что общие проблемы, с которыми сталкиваются 32 развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в своих амбициях по содействию экономическому росту, преодолению бедности и достижению устойчивого развития, могут быть преодолены только путем создания улучшенной транспортной инфраструктуры и услуг. Министр добавил, что международные соглашения о торговле и экономической интеграции, такие как ТРАСЕКА, ТИЕНТ, Транспортный коридор Север-Юг, <Один пояс - один путь> и другие, устанавливающие правила международной торговой и транспортной политики, создают широкие возможности для стран региона. Армения инициировала и уже реализует ряд крупных инфраструктурных стратегических проектов. <В частности, строительство автодороги Север-Юг является нашим приоритетом развития транспортной системы. Она соединит юг страны с севером, обеспечив транспортное сообщение с соседними странами, соответствующее международным стандартам. Значительно сократятся время в пути и транспортные расходы, будет обеспечено транспортное сообщение с Черным морем и Персидским заливом. Существующая дорога протяженностью около 556 км в результате реконструкции станет примерно 461 км, что значительно сократит время в пути и транспортные расходы. Продолжительность пути от границы Грузии до границы Ирана составит около 6 часов вместо 9-10 часов. Существующая средняя скорость станет 80-90 км/ч вместо 60 км/ч в настоящее время>, - сказал Саносян.

Он также отметил, что начиная с 2018 года дорожная сеть Армении улучшается и модернизируется большими темпами: многие дороги капитально ремонтируются и реконструируются, ежегодно восстанавливается около 500 км дорог, реализуются реформы в сфере дорожного хозяйства, содержания дорог, безопасности дорожного движения. В этом году завершилась модернизация 51-километровой межгосударственной дороги М6 (Ванадзор-Алаверди- граница Грузии), которая является одной из стратегических дорог, соединяющих Армению с Грузией. Армения также придает большое значение модернизации пропускных пунктов и увеличению их пропускной способности. "Так, за последние годы были модернизированы все 3 пункты пропуска с Грузией, мы уже завершили строительство нового моста Баграташен-Садахло, соединяющего Армению с Грузией. С 2024 года начнутся работы по модернизации пункта пропуска с Исламской Республикой Иран и увеличению пропускной способности КПП <Мегри>. Стоимость проекта составляет около 24 миллионов евро, работы планируется завершить в 2026 году.

"Для Армении, с которой только две из четырех соседних стран имеют открытые границы, авиационный сектор имеет ключевое значение. После пандемии Covid-19 наблюдается устойчивый рост в сфере авиаперевозок. Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в 2022 году, было на 54% больше чем в 2021 году, а за 10 месяцев 2023 года объем пассажирских перевозок увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 4,7 млн пассажиров. <Эти показатели также способствовали созданию и развитию новых авиакомпаний, работающих в РА. На сегодняшний день в РА зарегистрировано 6 авиакомпаний, осуществляющих международные пассажирские перевозки. Республика Армения, будучи страной, не имеющей выхода к морю, является полноправным членом Конвенции ООН по морскому праву, что позволяет ей использовать порты соседних стран. В целях регулирования этой сферы мы разработали законодательный пакет, регулирующий сферу коммерческого судоходства, который позволит создать правовые условия для судов, плавающих под флагом Армении", - подчеркнул Саносян.

Министр отметил, что в целях увеличения транзитного потенциала Республики Армения, а также стран региона, создания новых связей между странами региона, установления долгосрочного и стабильного мира в регионе, Армения 26 октября в ходе международной конференции в Тбилиси представила программу <Перекресток мира>. <Этой программой наша страна выражает готовность построить и реконструировать все те инфраструктуры, которые обеспечат страны региона транспортным сообщением в направлениях север-юг и восток-запад. В частности, Армения готова развернуть 7 пунктов пропуска на границе Армения- Азербайджан и Армения-Турция, обеспечить сообщение между Арменией, Азербайджаном и Турцией. Принципы <Перекрестка мира> таковы: вся инфраструктура, включая автомобильные, железные и воздушные сообщения, трубопроводы, кабели и линии электропередачи, действуют под суверенитетом и юрисдикцией стран, через которые они проходят. Каждая страна через свои государственные ведомства осуществляет пограничный и таможенный контроль, а также обеспечивает безопасное передвижение людей, товаров и транспортных средств. Вся инфраструктура может использоваться как для межгосударственных, так и для внутренних перевозок. Страны используют всю инфраструктуру на основе взаимности и равенства>, - отметил Саносян.

Он также подчеркнул необходимость повышения качества инфраструктур, что является одним из основных направлений правительства РА. <Принятая нами политика в этом вопросе направлена на повышение качества инфраструктур с помощью современных технологий и инноваций, путем продвижения новых знаний и умений, расширения механизмов контроля", - заключил глава министерства территориального управления и инфраструктур РА