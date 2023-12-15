Пятница, 15 Декабря 2023 14:04

АрмИнфо.Дочь бывшего начальника полиции Владимира Гаспаряна возместила ущерб, причиненный государству. Как сообщает Генпрокуратура Армении, публичное уголовное преследование, возбужденное в отношении Ю.Г., (Юлии Гаспарян -ред.) прекращено на основании амнистии.

В Генпрокуратуре напомнили, что 23 июля 2023 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении дочери бывшего начальника полиции В.Г. - Ю.Г. и передал его в Антикоррупционный суд вместе с материалами уголовного производства. Еще на ранней стадии предварительного расследования ущерб, причиненный Ю.Г. государству, был возмещен.

12 октября 2023 года на стадии судебного расследования дела, в ходе предварительных слушаний, адвокатом Ю.Г. было подано ходатайство о применении ускоренного производства. Ю.Г., присоединившись к ходатайству адвоката, заявила, что согласен с предъявленным ей обвинением.

В ходе ускоренного производства по уголовному делу адвокат внес в суд ходатайство о прекращении публичного уголовного преследования в отношении Ю.Г. на основании закона, принятого 01.11.2018 <Об объявлении амнистии по уголовным делам по случаю 2800-летия основания Эребуни-Ереван и 100-летия провозглашения независимости первой Республики Армения>. 12 октября 2023 года суд удовлетворил ходатайство и прекратил публичное уголовное преследование в отношении Ю.Г.

Ранее сообщалось, что Прокуратура Армении начала публичное уголовное преследование в отношении дочери бывшего начальника Полиции РА Владимира Гаспаряна. В частности, по данным следствия, занимавший должность начальника Полиции РА Владимир Гаспарян приказом от 7 марта 2015 года назначил свою дочь старшим офицером оперативного отдела войск Полиции РА. 16 марта 2018 года она была назначена начальником отдела по работе с личным составом и в тот же день ей было присвоено звание подполковника Полиции. 19 марта того же года дочь Владимира Гаспаряна вновь была назначена старшим офицером оперативного штаба войск Полиции, а 10 мая 2018 года на основании своего рапорта была уволена из Полиции. При этом, с момента назначения, вплоть до увольнения, она не появлялась на работе, однако получала зарплату, отпускные, премиальные и иные выплаты.

В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 8, 838 млн драмов.