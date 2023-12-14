Четверг, 14 Декабря 2023 21:02

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-14:00 жилые дома 28, 30, 32 на пр. Тиграна Меца, частные дома 11-15 на улице Нар-Доса, жилые дома 8, 29 на улице Заваряна;

11:00-17:00 жилой дом 1 на улице М. Мкртчяна, жилой дом 10 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улице Таирова, музыкальная школа имени Спендиаряна, торгово-промышленная палата, ООО “Ламакс Груп”, жилой дом 15 на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца, частные дома 213-224 на улице Мурацана; жилые дома 1А, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 21/3 на улице Нансена, 2, 4 на улице С. Сафаряна, жилой дом 6 на улице Джугаи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 1-3, 5, 6 в 4-ом квартале Давташена;

в Араратской области:

10։30-12:30 жилой дом 17 на улице Ханджяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-14:30 села Гладзор, Вернашен, Меграовит; частично улицы Мурацана, Таманцинери, Геворгяна, Гладзорян, Мшецу, Авагяна, Камо, Багдасаряна, Арсеняна, Баграмяна, маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично микрорайоны 2, 3 в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12.00-14․00 село Норатус полностью; абоненты-жильцы территории под названием “Каранк”, здания школ 1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N2 газозаправочная станция “Анд-Маиам”, асфальтовый завод “Норатуси ЧШШ”, ООО “Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадзардз”, станция компании “Юком” в селе Норатус.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 частные дома на улицах Норагавита 10, 11, 12, 13, частные дома на 2-ом переулке 11-ой улицы Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО Ч/П “Валенсия”, Ч/П “Г. Хачатрян”, частные дома 25/33, 27, 27/9, 27/23, 27/24, 27/29, 27/35, 27/41, 27/43, 27/44, 27/47, 27/46, 27/65, 27/60, 29/11, 29/12, 29/14 на пр. Исакова, жилой дом 127 на пр. Аршакуняца, частные дома на улицах Неркин Шенгавит 6, 14, 16, частные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00 жилые дома 4-15/16 на улице Адонца, жилые дома 1-3А на улице Сундукяна, жилой дом 84/1 на пр. Баграмяна, жилой дом 26/1 на улице В. Саргсяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 21/3 на улице Нансена, жилой дом 6 на улице Джугаи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Арагацотнской области:

11։00-17:00 частично села Сагмосаван, Арташаван; села Уши и Оганаван;

в Араратской области:

10։30-12:30 частично улица Ереванян в городе Арташат;

в Котайкской области:

10։30-16:30 частично община Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Уренинер, Р. Сафаряна, Галстяна, Еритасардакан 2, 4, 6, жилые дома 5, 7, 9, 11, 14, 21 на улице Еритасардакан;

11:00-15:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ширака, Арапнян, Таргманчяц, Прошяна, Сафаряна, улицы Раффи, Чаренца, Исаакяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, Мовсеса Егвардцу, Ара Гехецика, Паруйра Севака, Нар-Доса, Спандаряна, Шаумяна, Зоравара Андраника;

11։00-16։00 частично кварталы “Маяк”, ‘Банаван” в Джрвеже, абоненты (не являющиеся жильцами) села Арамус и село Маяковский;

11։00-17։00 частично село Дзорахбюр; частично кварталы “Маяк”, ‘Банаван” в Джрвеже.