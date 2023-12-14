Четверг, 14 Декабря 2023 21:00

АрмИнфо.Договоренности о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана нет. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Ани Бадалян, передает армянская служба радио <Свобода>.

<Если будет назначена встреча, мы сообщим>, - отметила она.

Напомним, что накануне посол РА по особым поручениям Эдмон Марукян анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана - Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова - в Вашингтоне в январе 2024 года. <На данный момент у нас нет окончательного и согласованного проекта мирного договора, готового к подписанию. Надеемся, что на предстоящей в январе встрече на уровне МИД, на которую дал согласие и Азербайджан, мы этот текст согласуем>, - сказал он.

Однако официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаден заявил, что договоренности о месте и дате предстоящей встречи министров иностранных дел нет.