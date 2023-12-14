Четверг, 14 Декабря 2023 20:59

АрмИнфо.Если не будет никаких внутренних проблем внутри государств, никакие внешние силы не смогут раскачать ситуацию изнутри. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с руководителями делегаций, участвующими в 19-м заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ. Об этом передает издательский дом <Беларусь сегодня>.

Александр Лукашенко констатировал, что серьезные угрозы сформировались и в информационной сфере: <Сегодня на передовой наши журналисты, идеологи - они ведут эту информационную войну. Очень важно, чтобы мы не допустили перерастания этой информационной войны, этого противодействия в горячую войну>, сказал он.

Это и деструктивное воздействие на население, и распространение фейков, вбросов, и кибератаки на критическую инфраструктуру государственных органов, перечислил Александр Лукашенко.

<Да что греха таить, у наших государств есть еще деятели (и немало), которые друг на друга из-за забора или из-за угла привыкли гавкать. Надо этого избегать. И не надо говорить, что мы проповедуем какую-то демократию и не можем утихомирить какого-то негодяя, который постоянно нападает то на Армению, то на Азербайджан, на Беларусь или Россию. Все мы можем. Не надо допустить этой драки в нашем доме. Давайте переживем эти события>, - заявил белорусский лидер.