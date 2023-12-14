Четверг, 14 Декабря 2023 20:55

АрмИнфо.Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 декабря на встрече с руководителями делегаций, участвующими в 19-м заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ, рассказал, что в свое время конфликта между Арменией и Азербайджаном можно было бы избежать. Об этом передает издательский дом <Беларусь сегодня>.

Александр Лукашенко напомнил о предложении тогдашнем руководству Армении передать Азербайджану ряд районов вокруг Карабаха, получив за это компенсацию в пять миллиардов долларов:

<Я оказался тогда вместе с Алиевым (Президент Азербайджана. - Прим. ред.) и Саргсяном (Президент Армении в 2008-2018 гг. - Прим. ред.) и публично предложил: <Ребята, надо решить, что сегодня можно, на что можно было пойти>. Тогда Алиев говорит: вот, пять миллиардов выделяем на восстановление Армении, заселяем свои пять районов (о Карабахе речь не шла, что это будет часть Азербайджана) и так далее. Я говорю Саргсяну: <Давайте этим путем пойдем>. Если бы пошли, не было бы даже повода развязывать эту войну. Обо всем бы договорились. Почему тогда не сделали? Не сделали - получили. Что, лучше стало Армении? Нет. И Азербайджану нелегко.

Ильхам (Алиев. - Прим. ред.) - умный человек в этом плане. Мы с ним в Дубае общались, и по поводу людей, которые в Карабахе. Говорит: никого не тронем. Мы, наоборот, сделаем так, чтобы все поняли, что мы цивилизованная страна. Мы будем помогать на социально- бытовом уровне. Власть там (в Азербайджане. - Прим. ред.) сильная, они способны это сделать: и поддержать, и помочь>.