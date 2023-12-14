Четверг, 14 Декабря 2023 20:54

АрмИнфо.В суде общей юрисдикции города Ереван 14 декабря прокурор по делу <о дизтопливе> ходатайствовал признать Сержа Саргсяна, Барсега Бегларяна, Геворка Арутюняна виновными в инкриминируемых деяниях и освободить от уголовной ответственности на основании истечения срока давности.

Так, в своем выступлении прокурор отметил, что со времени действий, в которых обвиняются Саргсян и другие фигуранты дела, прошло более 10 лет. Нет никаких фактов, на основании которых отсчет срока давности можно прервать или прекратить.

При этом прокурор ходатайствовал оставить меру пресечения без изменений до вступления вердикта суда в законную силу и сохранить наложенный на имущество обвиняемых арест до разрешения гражданского иска.

<Очевидно, что прокуратура хочет довести до завершения сшитое им дело, но на следующем заседании услышим и речи адвокатов>, - сказал журналистам после судебного заседания Серж Саргсян. По его словам, на следующем заседании все смогут услышать то, что скажут его адвокаты.

Заседание суда было отложено - до 28 декабря.

Саргсян обвиняется в том, что в 2013 году оказал протекцию импортеру нефтепродуктов компании "Флеш" при поставках дизельного топлива фермерам по субсидированной цене. Компания победила в гостендере, хотя предложила цену, по нынешнему курсу, на миллион долларов с лишним больше, чем у конкурентов. По делу проходят Серж Саргсян, владелец "Флеш" Барсег Бегларян и Геворг Арутюнян, который в 2013 году возглавлял управление растениеводства в Минсельхозе.

Обвиняемыми по делу проходили и бывший министр сельского хозяйства Серго Карапетян и его зам Самвел Галстян, но ранее оба скончались от коронавируса