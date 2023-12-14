Четверг, 14 Декабря 2023 17:00

АрмИнфо.Между странами ЕврАзЭС растут интеграционные процессы, построенные на основании добровольности всех участников. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам года, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам, если, к примеру, Молдова не хочет быть частью этого, то это ее выбор. <Хотя, несмотря на то, что ранее они говорили, что отказываются от нашего газа - ничего подобного. Что касается Армении, она сама признала Карабах частью Азербайджана - по собственной инициативе. В конечном итоге это выбор государства. Отсутствие же этой страны на совместных мероприятиях связано, прежде всего, с процессами, происходящими внутри Армении>, - сказал глава российского государства.