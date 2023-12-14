Четверг, 14 Декабря 2023 16:57

АрмИнфо.От нынешних властей Армении можно ожидать всего, чего угодно. Об этом 14 декабря журналистам заявил третий президент РА Серж Саргсян, комментируя вопрос о желании властей предать забвению вопрос Арцаха.

По словам Саргсяна, для него лично непонятны намерения властей страны ликвидировать в Армении структуры органов власти Нагорного Карабаха. <Они что, думают, что будут вечно у власти? Впрочем, это во многом зависит и от людей, которые были насильственно перемещены из Арцаха в Армению. Если они не пожелают иметь эти структуры, то ничего невозможно будет сделать>, - сказал третий президент, добавив, что даже указ последнего лидера Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о ликвидации Республики Арцах ничего не значит. <Не может быть такого, чтобы на основе заявления того или иного лица была ликвидирована Нагорно-Карабахская Республика>, - сказал Саргсян, предпочтя пока не комментировать проект мирного договора между Арменией и Азербайджаном. <Я не знаю, что там написано, кто-нибудь из вас информирован об этом?>- задал вопрос экс-президент, добавив, что он сам не слышал четкого заявления со стороны представителей власти о том, что в проекте мирного договора отсутствуют положения, касающиеся Нагорного Карабаха.

Серж Саргсян заметил, что мирный договор является документом,

который возможно опирается на некоторые принципы, но его необходимо увидеть, прочитать и понять. <Если я не видел этого документа, как я могу его комментировать, и это метод работы нынешних управляющих

Арменией. Вы помните, чтобы тот или иной серьезный документ до 2017 года был подписан, и подписан тайно?> - продолжал вопрошать бывший глава Армении, добавив, что такого не было никогда. Документы об армяно-турецких отношениях публиковались заранее, документы о переговорном процессе вокруг Нагорного Карабаха также представлялись общественности.