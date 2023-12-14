Четверг, 14 Декабря 2023 13:20

АрмИнфо. Правительство Армении 14 декабря на очередном заседании утвердило порядок организации и проведения совещаний и совместных рабочих встреч между Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Представляя проект решения заместитель министра юстиции Республики Армения Ара Мкртчян заявил, что порядок работы, согласно договоренностям между сторонами от 30 ноября, будет утвержден правительствами двух стран. Дату, место и время проведения заседаний Комиссии будет определен главами Комиссий на совместной основе. Заседания будут проводиться на территории РА, АР и третьих стран или в формате видеоконференции.

В результате принятия рабочего порядка членам пограничных комиссий Армении и Азербайджана предоставляется возможность создать основу для развития процессов делимитации и демаркации границы, их правовых и технических аспектов, посредством проведения встреч и осуществления совместной работы, с целью дальнейшей разработки и подписания соответствующего документа о государственной границе между двумя государствами.

Как отметил вице-премьер, глава армянской комиссии по делимитации Мгер Григорян, нынешний документ носит технический характер, касается регламента работы.

<На следующем этапе нам нужно разработать еще один рабочий порядок, мы его еще раз обсудим, потом придадим ему вид правового акта, который будет более содержательным, потому что с его помощью мы уже должны описать методологию и определить, что мы подразумеваем под определением карты, что чрезвычайно важно и что мы понимаем под документом, имеющим юридическое значение. Думаю, что после согласования этой методологии мы продолжим работу с конкретными документами и форматом обсуждения топографических карт>, - пояснил Григорян.

После стороны начнут представлять друг другу документы, оценивать их и обмениваться мнениями, сказал он. Документ будет опубликован сторонами после одобрения в обеих странах.

Премьер-министр Никол Пашинян также заявил, что такое решение должно быть одобрено и азербайджанской стороной. <Впервые процесс делимитации границ ставится на институциональную основу, это очень важно>, - сказал Пашинян.

Премьер РА заявил о важности публикации документа, так как общество и эксперты получат возможность ознакомиться с тем, как будет проходить процесс делимитации и демаркации границы.

<В целом есть понимание, сегодняшнее решение - тому доказательство, что необходимо по- возможности активизировать работу и зафиксировать прогресс в этом направлении. Конечно, в рамках тех договоренностей, которые были оглашены>, - отметил Никол Пашинян.

Отметим, что 24 мая 2022 года, в рамках выполнения достигнутых между Арменией и Азербайджаном договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице- премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между РА и АР. Тогда, наряду со встречами на межгосударственной границе, стороны пришли к согласию о целесообразности использования различных площадок для проведения последующих встреч. В частности, договорились о проведении второй встречи в Москве и третьей встречи в Брюсселе. Четвертая встреча комиссии прошла 12 июля текущего года на Тавушском участке госграницы.

30 ноября на границе между Арменией и Азербайджаном состоялась пятая встреча государственных комиссий по делимитации границы между двумя странами под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. В МИД РА заявили, что стороны продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов. Они предварительно согласовали текст Регламента организации и проведения заседаний, а также совместных рабочих встреч. Стороны также договорились начать работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также согласились интенсифицировать проведение встреч комиссий. Стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке.