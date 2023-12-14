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АрмИнфо.Армения, будучи страной, не имеющей выхода к морю, более чем заинтересована в разблокировании всех коммуникаций в регионе. Об этом 14 декабря в ходе панельной дискуссии на министерской встрече стран, не имеющих выхода к морю, заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.
По его словам, развитие транспортных взаимосвязей должно осуществляться в соответствии с нормами международного права, на основе уважения суверенитета и юрисдикций государств. В этом контексте глава МИД Армении указал на инициированный Ереваном проект <Перекресток мира>, который является одним из ключевых пунктов повестки по установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Мирзоян подчеркнул, что цель инициативы - связать Запад с Востоком и Север с Югом, что будет способствовать политическому диалогу и установлению полномасштабного и стабильного мира в регионе путем укрепления экономических и культурных связей.
Глава МИД РА отметил, что сегодня ситуация в зоне развивающихся стран, не имеющих выхода к морю осложнена из-за отсутствия связи и логистики. Они зачастую зависят от транзита по территориям соседних стран. Кроме того, продолжил Мирзоян, недостаточно развитая связь с региональными сетями приводит к значительному росту цен на продовольствие и топливо, а стоимость транзитного транспорта для стран, не имеющих выхода к морю, остается высокой.
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|Депутат от партии власти: Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца текущего года
|Армения и Азербайджан сегодня обменяются военнопленными
|Переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном возобновятся в самое ближайшее время в Брюсселе - Мишель
|Воинственная риторика Азербайджана не изменилась, как не изменились и его претензии на территории Армении - депутаты НС
|Скончался бывший председатель парламента Армении Бабкен Араркцян
|Борьбу за Арцах необходимо продолжить, поскольку противостояние не завершено - Сейран Оганян
|Институт Лемкина призывает США защитить Армянский квартал Восточного Иерусалима
|В Армении произошло землетрясение
|Армения стала членом Комитета Конвенции ЮНЕСКО
|Журналистские организации Армении выступили в защиту своего карабахского коллеги
|Политтехнолог: требования Баку об отказе армянской стороной от реванша являются нонсенсом
|Армения подчеркивает необходимость совершенствования механизмов по предотвращению геноцидов
|Совместное заявление Баку и Еревана открывает новые возможности для примирения - Захарова
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Вынуждено перемещенных лиц из Нагорного Карабаха паспортные службы Еревана будут обслуживать и по субботам
|Глава МИД Азербайджана обвинил ряд стран ЕС в подстрекательской риторике
|За день на назначение пенсии в РА от арцахцев получено более 5 тыс заявлений, около 2800 заявителям отказано - Минтруда
|Более 150 международных гуманитарных деятелей, политиков и бизнесменов требуют освободить армянских заключённых, удерживаемых в Баку
|При поддержке Ардшинбанка на армянском языке издан бестселлер Эрин Мейер «Карта культур мира»
|В Ереване ожидают, что армянские военные смогут вернуться из азербайджанского плена в самое ближайшее время - спикер
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|Глава оборонного ведомства Армении рассказал коллеге из Кипра о проекте "Перекресток мира"
|Ваагн Хачатурян провел встречу с президентом Украины
|Беглый российский дезертир или гражданин: армянская прокуратура будет разбираться
|В Армении уклонисты от службы в армии получат возможность избежать уголовного преследования, перечислив деньги в госбюджет
|Мирзоян: Армения намеренa приблизиться к ЕС настолько, насколько это будет приемлемо для Евросоюза
|Нет доходов, нет работы: Пашинян руководителям ГНКО и Нацпарков минокружающей среды
|Бегларян: Ровно год назад геноцидный режим Алиева в Азербайджане инициировал блокаду Арцаха
|Гражданский суд оцифрован. Люди сэкономят свое время, государство - более полумиллиарда драмов ежегодно - Глава ВСС
|Экс-омбудмен Армении требует возбудить уголовное дело по факту избиения участника протестной акции
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|Глава МИД Армении в рамках визита в Брюсселе провел переговоры с коллегами из Украины и Словакии
|Вопросы армяно-французской двусторонней повестки обсудили в Брюсселе главы МИД Армении и Франции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Жозеп Боррель: Ситуация в Армении требует нашей решительной поддержки
|Арарат Мирзоян на СМИД ЕС коснулся ключевых вопросов политического диалога Армения-Евросоюз и безопасности
|Несмотря на сложные события, демократия в Армении сильна и очевидна: Глава французской делегации в ПАСЕ
|В Армении стартовал прием заявлений на назначение пенсий арцахцам
|Оппозиционер: аппетиты Алиева будут расти
|Французский чиновник: Возложение COP29 на Азербайджан было бы позором для международного сообщества
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