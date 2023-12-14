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 Четверг, 14 Декабря 2023 13:11
Александр Аванесов

Глава МИД: Армения более чем заинтересована в разблокировании всех коммуникаций региона

Глава МИД: Армения более чем заинтересована в разблокировании всех коммуникаций региона

АрмИнфо.Армения, будучи страной, не имеющей выхода к морю, более чем заинтересована в разблокировании всех коммуникаций в регионе. Об этом 14 декабря в ходе панельной дискуссии на министерской встрече стран, не имеющих выхода к морю, заявил  министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, развитие транспортных взаимосвязей должно осуществляться в соответствии с нормами международного права, на основе уважения суверенитета и юрисдикций государств. В этом контексте глава МИД Армении указал на инициированный Ереваном проект <Перекресток мира>, который является одним из ключевых пунктов повестки по установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.  Мирзоян подчеркнул, что цель инициативы  - связать Запад с Востоком и Север с Югом,  что будет способствовать политическому диалогу и установлению полномасштабного и стабильного мира в регионе путем укрепления экономических и  культурных связей.

Глава МИД РА отметил, что сегодня ситуация в зоне развивающихся стран, не имеющих выхода к морю осложнена из-за отсутствия связи и логистики. Они зачастую зависят от транзита по территориям  соседних стран. Кроме того, продолжил Мирзоян, недостаточно развитая связь с региональными сетями приводит к значительному росту цен на продовольствие и топливо, а стоимость транзитного транспорта для стран, не имеющих выхода к морю, остается высокой.

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